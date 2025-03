Movimento 5 Stelle Abruzzo: “Rinnovabili sì, ma con regole chiare per preservare il territorio”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:Il Movimento 5 Stelle Abruzzo ha presentato una serie di emendamenti chiave al Progetto di Legge regionale n. 45/2024, con l’obiettivo di garantire una transizione energetica sostenibile, che tuteli il paesaggio, le eccellenze agricole e il tessuto produttivo della regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le nostre proposte, che cercano di raddrizzare una bozza di legge confusionaria e raffazzonata che il centrodestra arriva a riscrivere interamente a poche ore dal voto, mirano a una crescita ordinata delle energie rinnovabili, evitando interventi invasivi e dando priorità a soluzioni che rispettino il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Fra queste, segnaliamo: Tutela delle aree protette e paesaggistiche: esclusione degli impianti in siti Natura 2000, beni di uso civico, Important Bird Areas (IBA), parchi, riserve, foreste, zone archeologiche e aree tutelate dal Piano di Azione per la Tutela dell’Orso Marsicano (P.A.T.O.M.), con fasce di rispetto di 500 metri per il fotovoltaico e 3 km per l’eolico; Protezione delle eccellenze agricole: divieto di impianti nelle aree coltivate con produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., biologiche e nelle zone a vocazione vitivinicola, olivicola, frutticola e tartuficola, produzioni che rappresentano veri pilastri dell’economia agroalimentare abruzzese; Priorità alle aree industriali non attuate: utilizzare per le installazioni le aree libere e inutilizzate all’interno dei Piani Regolatori Territoriali di ARAP e del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara, aree che già hanno una destinazione urbanistica compatibile – Per il fotovoltaico su edifici vogliamo porre particolare attenzione alle zone urbanistiche più sensibili – precisa la nota online. Nei centri storici e nelle zone “A” del Piano Regolatore Generale, chiediamo che resti in vigore la procedura ordinaria per garantire la compatibilità paesaggistica; Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e autoconsumo fino a 50 Kw invece devono essere garantiti ovunque – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Sono strumenti fondamentali per una transizione energetica diffusa e sostenibile, ma finora chi governa la Regione Abruzzo non ha mai garantito le coperture economiche necessarie per rendere effettiva questa opportunità”, denuncia il consigliere regionale Francesco Taglieri, primo firmatario della legge regionale sulle CER. Ulteriore proposta affrontata con gli emendamenti è la garanzia di Trasparenza e monitoraggio: istituzione di una mappatura regionale in scala 1:10.000 entro 60 giorni e un monitoraggio annuale per verificare gli obiettivi raggiunti – precisa la nota online. “La transizione energetica è una priorità assoluta, ma deve essere guidata da regole chiare e da una visione strategica – si apprende dal portale web ufficiale. L’Abruzzo non può diventare terra di conquista per speculazioni energetiche, né sacrificare il proprio paesaggio e la propria economia per una corsa indiscriminata agli impianti rinnovabili”, dichiara la consigliera regionale Erika Alessandrini – precisa la nota online. Il Decreto Agricoltura dello scorso giugno impone alle Regioni di individuare le aree idonee per raggiungere gli obiettivi del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima), che prevede per l’Italia una produzione del 65% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030. L’Abruzzo, con il suo contributo attuale di 3.098 GWh (pari al 2,7% della produzione nazionale), ha un ruolo chiave da giocare, ma senza compromettere il proprio patrimonio ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il Movimento 5 Stelle Abruzzo ha tracciato una linea chiara: rinnovabili sì, ma con una visione strategica che protegga il nostro territorio e le sue eccellenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sostenibilità non si misura solo con i megawatt prodotti, ma anche con la capacità di preservare la nostra terra per le future generazioni – precisa la nota online. Continueremo a batterci affinché l’Abruzzo sia protagonista di un futuro più pulito, senza diventare vittima di speculazioni”, concludono Erika Alessandrini e Francesco Taglieri.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Movimento 5 Stelle Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Movimento 5 Stelle Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: movimento5stelleabruzzo.it