Movimento F.I.V.E. Festival: dal 12 al 14 settembre dibattiti, stand e partecipazione al Parco Villa Sabucchi con l’appuntamento promosso dal M5S Pescara

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:Dal 12 al 14 settembre il Parco Villa Sabucchi in Viale Bovio a Pescara ospiterà la sesta edizione del Movimento F.I.V.E Festival, la storica manifestazione ideata e organizzata dal M5S Pescara che unisce riflessione politica, partecipazione civica e visione del futuro – recita il testo pubblicato online. FIVE non solo come le stelle del Movimento, ma anche come Fatti, Idee, Volontà, Evoluzione: quattro parole che raccontano una visione, un metodo e un impegno concreto per riportare il cittadino al centro della politica – si apprende dal portale web ufficiale. L’edizione 2025 è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa nella Sala Consiliare del Comune di Pescara a cui hanno preso parte il Capogruppo in Consiglio regionale Francesco Taglieri, la Consigliera regionale Erika Alessandrini, il Consigliere comunale Paolo Sola, la coordinatrice della provincia di Teramo Simona Astolfi e il Coordinatore regionale Gianluca Castaldi – precisa la nota online. “Quest’anno – spiegano i portavoce del M5S Pescara Erika Alessandrini e Paolo Sola – abbiamo voluto raddoppiare i momenti di confronto, organizzando due incontri tematici al giorno – recita il testo pubblicato online. Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14, alle ore 18 e alle ore 21 (domenica ore 19 e 21) , dibattiti, testimonianze e idee a confronto con ospiti locali e nazionali, per affrontare i temi più urgenti del nostro tempo: ambiente, diritti, legalità, politica internazionale e buone pratiche amministrative – Abbiamo immaginato l’edizione 2025 del Festival come un luogo di ascolto e confronto, dove le idee dei cittadini non solo trovano spazio, ma diventano protagoniste – Per questo – continuano – nell’area Festival ci saranno, oltre al palco centrale, stand di associazioni del territorio, per conoscere da vicino le storie, l’impegno e le attività di chi ogni giorno si spende per il bene comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’occasione per costruire legami, scoprire esperienze virtuose e dare voce a chi lavora con passione e abnegazione – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, tutte le sere sarà attivo lo Spazio Gaza, con racconti e riflessioni dalla Palestina – si apprende dal portale web ufficiale. ” “Questo evento – aggiungono i coordinatori Gianluca Castaldi e Simona Astolfi – prevede la presenza di cittadini, forze civiche e rappresentanti di forze politiche alternative alla destra, per costruire una visione condivisa del futuro: un esempio virtuoso di come il dialogo può essere uno strumento per superare le appartenenze e mettere al centro le idee, i valori e le persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” “Sarà un’occasione importante – afferma il Capogruppo Francesco Taglieri – anche per far conoscere le pratiche di buon governo che in Abruzzo e in altre regioni hanno contraddistinto l’azione del Movimento 5 Stelle all’interno delle istituzioni – Un confronto che nasce a Pescara e parla a tutto l’Abruzzo, come dimostra il ricco parterre di ospiti nazionali e non solo – ” “Tra gli ospiti – concludono Erika Alessandrini e Paolo Sola – oltre a portavoce nazionali e locali del M5S, come Alessandra Maiorino, Sergio Costa, Roberto Scarpinato e Mario Furore, il Procuratore della Repubblica di Pescara Giuseppe Bellelli; Don Massimiliano De Luca, il parroco coraggio delle periferie; Luciano D’Amico, coordinatore del Patto per l’Abruzzo, già Rettore dell’Università di Teramo; Safwat Kalhout, giornalista di Al Jazeera; Luigi Di Giosafatte, Direttore generale Confindustria Abruzzo Molise; Giorgia Furlan, regista di “Magma – si legge sul sito web ufficiale. Mattarella, il delitto perfetto”, e tanti altri, tutti esempi virtuosi di chi, con impegno politico, sociale e culturale, si pone a disposizione della collettività.” QUESTO IL DETTAGLIO DEGLI EVENTI E DEGLI OSPITI DELL’EDIZIONE 2025: Venerdì 12 settembre Ore 18:00 “Nuova Pescara: la città che verrà” Un confronto tra le città del medio Adriatico con lo sguardo al progetto di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore: la coesione come motore dello sviluppo territoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ospiti: Maria Aida Episcopo, Sindaca del Comune di Foggia • Valentina Ridolfi, Assessore all’urbanistica e alla pianificazione del Comune di Rimini • Luciano Di Lorito, Direttore provinciale CNA Pescara, già Sindaco di Spoltore • Carlo Costantini, Consigliere comunale di Pescara e promotore fusione Nuova Pescara Modera: Luigi Di Giosafatte, Direttore generale Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Ore 21:00 “PFAS e inquinamento: difendere l’acqua, difendere la vita” Un dibattito sui veleni invisibili che minacciano l’ambiente e la salute pubblica – Ospiti: Sergio Costa, deputato M5S, già Ministro dell’Ambiente • Ilaria Fontana, deputata M5S, già Sottosegretaria al Ministero dell’Ambiente • Renato Di Nicola, Forum H2O • Patrizia Pretto, associazione Ecomente • Anna Trevisan, Rete Zero PFAS Modera: Pietro Lambertini, giornalista Sabato 13 settembre Ore 18:00 “Diritti e umanità: ponti invece di muri” Focus sui diritti civili, la giustizia sociale e l’autodeterminazione delle persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ospiti: Alessandra Maiorino, senatrice M5S • Francesco Taglieri, consigliere regionale M5S Abruzzo • Luca Trapanese, Assessore al welfare del Comune di Napoli • Marielisa Serone D’Alò, esecutivo conferenza nazionale delle democratiche (PD) Modera: Luciano D’Amico, consigliere regionale Abruzzo, prof. e già Rettore dell’Università di Teramo Ore 21:00 “L’Europa del Riarmo e la Palestina: voci, verità e speranza” Un confronto aperto sulla situazione geopolitica e sulla Palestina e le vie per la pace e la giustizia – si legge sul sito web ufficiale. Ospiti: Mario Furore, europarlamentare M5S • Stefania Ascari, deputata M5S • Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista • Nico Bavaro, responsabile per il Mezzogiorno di Sinistra Italiana • Romana Rubeo, giornalista di The Palestine Chronicle • Safwat Kalhout, giornalista di Al Jazeera Modera: Don Massimiliano De Luca, vicario foraneo, Parroco di SS. Angeli Custodi in Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Delegato per la Consulta apostolato dei laici e consigliere del consiglio per gli affari economici Domenica 14 settembre Ore 19:00 “5 Stelle esperienze di valore: racconto delle best practices del M5S” Con portavoce M5S a diversi livelli istituzionali Ospiti: Thomas De Luca, assessore Regione Umbria • Gabriella Di Girolamo, senatrice • Roberto Gravina, consigliere regionale del Molise, già Sindaco di Campobasso • Alessandro Caramiello, deputato Modera: Erika Alessandrini Ore 21:00 “Legalità e antimafia: un impegno senza compromessi” Il contrasto alla criminalità organizzata e la promozione della cultura della legalità. Ospiti: Roberto Scarpinato, senatore M5S, già magistrato • Dolores Bevilacqua, senatrice M5S • Giorgia Furlan, regista del film “Magma – si apprende dal portale web ufficiale. Mattarella, il delitto perfetto” • Giuseppe Bellelli, Procuratore della Repubblica di Pescara Modera: Paolo Vercesi, giornalista

