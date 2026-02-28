Mozzagrogna, 16enne ferito in moto dopo lo scontro

Incidente stradale ieri mattina a Mozzagrogna, dove un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto mentre era in sella a una moto. Lo scontro è avvenuto alla rotatoria di Villa Romagnoli, lungo la provinciale che collega Lanciano a Fossacesia.

Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’impatto tra la moto, una 125 Aprilia, e un fuoristrada ci sarebbe una mancata precedenza. L’automobilista, un 55enne del posto, avrebbe avuto difficoltà a vedere il giovane, anche a causa del sole basso di quell’ora.

Il 16enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Renzetti per le cure del caso. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Casalbordino, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.