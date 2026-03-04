Mps: lovaglio escluso dalla lista cda

La notizia di Mps e dell’esclusione di Lovaglio dalla lista cda è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Il comitato nomine ha sorpreso tutti con questa decisione, che potrebbe portare a un’importante svolta nella governance della banca. Si parla di un possibile colpo di mano da parte di Caltagirone e di nuovi scenari che potrebbero aprirsi nel futuro prossimo. La candidatura di Palermo sembra essere in pole position, con l’ipotesi di inserimento anche di Vivaldi nel nuovo consiglio. Le dinamiche interne all’istituto senese si fanno sempre più intricate, con l’ipotesi di Corrado Passera che potrebbe prendere il posto di Lovaglio. Resta da vedere come si evolverà la situazione e quali saranno le conseguenze di questa decisione. Per ulteriori aggiornamenti, è possibile approfondire online.