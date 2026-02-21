- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 21, 2026
Muore willie colon, leggenda della salsa a New York

Nelle ultime ore è rimbalzata la notizia della scomparsa di Willie Colón, icona della salsa a New York, all’età di 75 anni. Il cantante è deceduto mentre si trovava ricoverato per problemi respiratori. Conosciuto come il genio musicale cresciuto a El Bronx, sarà ricordato per il suo contributo alla musica latina.

La notizia ha generato un grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Willie Colón ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale, con la sua arte che ha ispirato generazioni di appassionati di salsa.

Per ulteriori aggiornamenti e dettagli sull’accaduto, è possibile approfondire online.

