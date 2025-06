“Musica al Museo”: Un’Estate di Concerti al Museo dell’Ottocento di Pescara

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Il Museo dell’Ottocento di Pescara si prepara ad ospitare un’affascinante rassegna musicale intitolata “Musica al Museo”. Dal 3 maggio al 9 agosto 2025, il museo diventerà palcoscenico per una serie di concerti che spaziano dalla musica contemporanea al barocco, offrendo al pubblico un’esperienza culturale unica – si apprende dal portale web ufficiale. Il programma, come si evince dal materiale allegato, prevede un calendario ricco e variegato – aggiunge testualmente l’articolo online. Si inizierà il 3 maggio alle ore 17:00 con “La Musica del presente”, un concerto dedicato a compositori del XX secolo come F.I. Von Knorr, M. Murto, M. Blazewicz e V. Bunchak. Si proseguirà il 24 maggio alle ore 17:00 con “Il Barocco reinventato”, un omaggio a grandi maestri del periodo barocco quali J.S. Bach, G.F. Händel e A. Vitali – Il mese di giugno sarà dedicato al talento pianistico con due appuntamenti intitolati “Il Talento in primo piano”, in programma per il 21 giugno alle ore 18:00 con musiche di F. Angelis, D. Scarlatti, V. Semionov e V. Zolotariov, e il 5 luglio alle ore 18:00 con un focus su J.S. Bach e P. Rode – L’Opera sarà protagonista il 26 luglio alle ore 18:00 con “L’Opera in una sola voce”, un viaggio attraverso le arie di F. Schubert, F.P. Tosti, G. Puccini e G. Verdi – precisa il comunicato. La rassegna si concluderà il 9 agosto alle ore 18:00 con un evento dal titolo “Il Gran Finale a sorpresa!”, che vedrà l’esecuzione in prima assoluta della Suite per violino e fisarmonica composta dal Duo Tenàz di Antonio Cafasso – riporta testualmente l’articolo online. Questa imperdibile serie di concerti rappresenta un’occasione straordinaria per immergersi nella bellezza della musica in un contesto culturale d’eccezione come il Museo dell’Ottocento – Per prenotare il proprio posto e non perdere questi appuntamenti, è possibile cliccare sul seguente link: https://museodellottocento – recita il testo pubblicato online. eu/musica-al-museo/

