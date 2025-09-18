“Musica e Parole dell’Appennino”: chiusa la 4° edizione con un’escursione inclusiva verso la Grande Panchina di Paterno

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Domenica 14 settembre si è conclusa con successo la quarta edizione di “Musica e Parole dell’Appennino”, il festival che unisce natura, cultura e comunità. L’ultimo dei tre eventi in programma per il 2025 si è svolto a Paterno, con un’escursione letteraria verso la Grande Panchina, che ha visto la partecipazione di una quarantina di persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Durante il percorso, i partecipanti hanno potuto ascoltare le letture di Ilaria Fantozzi dell’associazione teatrale Lanciavicchio, accompagnate dalle musiche di Pierpaolo Battista, in un’esperienza che ha unito paesaggio, cultura e suggestioni sonore – si apprende dalla nota stampa. Grazie al contributo di Appennini for All, che ha curato l’aspetto inclusivo dell’iniziativa, l’escursione è stata resa accessibile anche a persone con disabilità motoria e visiva, attraverso l’utilizzo di ausili specifici e la presenza di accompagnatori formati – precisa la nota online. L’evento si è concluso con un aperitivo conviviale organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Paterno, creando un momento di socialità e condivisione tra i partecipanti – precisa il comunicato. Per il Comune di Avezzano era presente il consigliere Lucio Mercogliano, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Avezzano e sostenuta dalla Fondazione Carispaq, con l’organizzazione della Pro Loco di Cese e la collaborazione di Appennini for All, Pro Loco di Paterno e Piccola Biblioteca Marsicana –

