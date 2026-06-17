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Napoli: previsioni meteo temporali e grandine

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Il meteo a Napoli è al centro dell’attenzione in queste ore, con un avviso di allerta per fenomeni meteorologici avversi in vigore dalle 13:00 alle 20:00 di oggi, mercoledì 17 giugno 2026. La Campania si prepara a fronteggiare temporali accompagnati da raffiche di vento e possibili grandinate.

La situazione meteo in città è seguita con attenzione dai cittadini e dagli esperti, mentre sui motori di ricerca il tema è ai vertici dei trend. L’ultimo aggiornamento feed, risalente alle 16:50, conferma la persistenza delle condizioni avverse.

Chi si trova a Napoli e in Campania è invitato a prestare massima attenzione e ad adottare le necessarie precauzioni. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evolversi della situazione, è consigliabile consultare le fonti specializzate online.

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