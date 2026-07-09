Napoli: secolo di storia e passione

In queste ore, un tema sta dominando la scena online: il centenario. E al centro di questa celebrazione c’è Napoli, pronta a festeggiare un secolo di storia e passione calcistica. Il presidente De Laurentiis ha annunciato la campagna abbonamenti per la stagione speciale, mantenendo prezzi competitivi e sostenibili. Ma non solo: l’obiettivo è anche quello di costruire uno stadio e un centro sportivo, per garantire al Napoli un futuro solido e ambizioso.

Le iniziative per il Centenario non si fanno attendere: a partire dal primo agosto, un anno ricco di eventi e sorprese si aprirà davanti ai tifosi partenopei. Sarà un’occasione per celebrare non solo i successi passati, ma anche per guardare con fiducia e determinazione verso il futuro.

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