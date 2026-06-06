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Nasdaq in calo: giornata nera dal 2025

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Sabato 6 Giugno 2026, alle 11:58 (ora italiana), il tema in tendenza è Wall Street, con particolare attenzione rivolta al Nasdaq, che registra una flessione significativa. Le azioni del settore tecnologico stanno vivendo un momento di forte turbolenza, con il Nasdaq che subisce una perdita del 4%, segnando la peggiore giornata dal 2025.

L’ultimo aggiornamento feed risale alle 11:40 e conferma il trend negativo che sta interessando il mercato azionario statunitense. Le preoccupazioni legate alle grandi aziende tecnologiche stanno scuotendo Wall Street, con un impatto evidente sulle performance del Nasdaq.

La notizia sta generando un notevole interesse online, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare le fonti disponibili online per seguire gli sviluppi in tempo reale.

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