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Nasdaq in calo: peggior giornata dal 2025

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La borsa Nasdaq ha registrato una brusca caduta del 4%, segnando la sua giornata peggiore dal 2025. Gli investitori hanno abbandonato le azioni nel settore dei chip, causando un crollo significativo. Questa notizia è attualmente tra le più ricercate online e in cima ai trend sui motori di ricerca.

Le azioni nel settore dei chip e della memoria hanno subito un forte calo, portando a un’improvvisa frenata del mercato. Gli operatori stanno reagendo alle previsioni di aumento dei tassi della Fed, che hanno generato incertezza e timori sul futuro dell’intelligenza artificiale e del commercio nel settore. La situazione attuale richiede una valutazione attenta da parte degli investitori e degli esperti di mercato.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti su questo tema in tendenza, è consigliabile approfondire online alla ricerca di fonti autorevoli e aggiornate.

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