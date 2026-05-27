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Natalia Vodianova annuncia gravidanza su Vogue Francia

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Nelle ultime ore, il nome di Natalia Vodianova è balzato in cima ai top trend dei motori di ricerca, grazie all’annuncio della sua sesta gravidanza sulla copertina di Vogue Francia. La celebre modella, 44 anni, aspetta il sesto figlio, il terzo insieme al marito Antoine Arnault. La notizia ha scatenato l’interesse del pubblico online, che si è riversato alla ricerca di ulteriori dettagli su questa dolce attesa.

Natalia Vodianova, oltre alla sua carriera di modella internazionale, è nota per il suo impegno nel sociale, in particolare per la Fondazione Naked Heart che ha fondato nel 2004. La sua vita privata è spesso al centro dell’attenzione mediatica, suscitando curiosità e affetto da parte dei fan in tutto il mondo.

Per conoscere ulteriori dettagli sull’annuncio della gravidanza di Natalia Vodianova e per restare aggiornati sulle ultime novità riguardanti la modella, è possibile approfondire la ricerca online su questo tema in tendenza.

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