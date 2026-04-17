Natalie Portman: terzo figlio in arrivo

La notizia riguardante Natalie Portman è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’attrice, 44 anni, si appresta a dare il benvenuto al suo terzo figlio, frutto della relazione con Tanguy Destable. Questo lieto evento arriva a distanza di due anni dal divorzio con Benjamin Millepied, un momento che ha segnato la sua vita privata.

Natalie Portman si è mostrata entusiasta e grata per questa nuova esperienza, definendosi fortunata. La sua carriera artistica, costellata di successi e premi, si arricchisce quindi di un’altra gioia familiare. La notizia ha suscitato interesse e curiosità nel pubblico, che segue con affetto la vita dell’attrice e ne apprezza le scelte personali e professionali.

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