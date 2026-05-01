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Nato oggi 1 Maggio storia e biografia

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Oggi, 1 Maggio 2026, celebriamo la nascita di un personaggio di spicco nella cultura italiana: Carlo Levi. Nato in un giorno simbolico, Levi è stato un pittore, scrittore e medico che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico e intellettuale del Novecento.

Nato a Torino nel 1902, Levi si distinse per la sua attività artistica, ma fu soprattutto con il romanzo autobiografico ‘Cristo si è fermato a Eboli’ che conquistò fama internazionale. Quest’opera, ispirata alla sua esperienza di confino in Basilicata durante il regime fascista, è considerata un capolavoro della letteratura italiana del XX secolo.

Oltre alla sua produzione letteraria, Levi si dedicò anche alla pittura, con opere dalle tonalità intense e vibranti che riflettevano il suo sguardo sensibile sul mondo. La sua figura poliedrica e il suo impegno civile lo resero un punto di riferimento per molte generazioni.

Oggi, in occasione del suo compleanno, è doveroso ricordare l’eredità culturale e umana lasciata da Carlo Levi, un intellettuale che ha saputo unire arte e impegno sociale in un unicum di straordinaria bellezza e profondità.

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