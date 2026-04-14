Nato oggi 14 Aprile storia e biografia

Oggi, 14 Aprile 2026, celebriamo il compleanno di un personaggio iconico nel mondo della musica: Robert Johnson. Nato nel 1911 a Hazlehurst, Mississippi, Johnson è considerato uno dei più grandi chitarristi blues di tutti i tempi.

La sua vita fu avvolta da un’aura di mistero e leggende, con storie che narrano di un patto con il diavolo per ottenere il talento musicale straordinario che lo ha reso famoso.

Le sue canzoni influenzarono generazioni di musicisti, da Eric Clapton a Keith Richards, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del blues e del rock ‘n’ roll.

Nonostante la sua breve carriera e la prematura scomparsa all’età di soli 27 anni, Robert Johnson lasciò un’impronta indelebile nella storia della musica, diventando una figura leggendaria e ispiratrice per molti.

Oggi, in questo giorno speciale, ricordiamo e celebriamo il talento straordinario di Robert Johnson, un’icona che continua a influenzare e ispirare artisti di tutto il mondo.