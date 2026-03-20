Nato oggi 20 Marzo storia e biografia

Oggi, 20 Marzo 2026, celebriamo il compleanno di un illustre personaggio: Albert Einstein. Nato nel lontano 1879 in Germania, Einstein è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi fisici della storia. La sua teoria della relatività ha rivoluzionato il modo in cui comprendiamo lo spazio, il tempo e la gravità.

Da giovane, Einstein ebbe difficoltà nell’ambiente scolastico tradizionale, ma la sua genialità emerse presto quando iniziò a lavorare come impiegato presso l’Ufficio brevetti svizzero. Le sue pubblicazioni scientifiche rivoluzionarono la fisica e gli valsero il Premio Nobel nel 1921.

Oltre ai suoi contributi scientifici, Einstein si distinse anche come pacifista e attivista per la pace, impegnandosi a favore della cooperazione internazionale e contro l’uso delle armi nucleari.

Anche se non è più tra noi, l’eredità di Albert Einstein continua a ispirare scienziati, filosofi e appassionati di tutto il mondo, dimostrando che il genio e la creatività possono cambiare il corso della storia.