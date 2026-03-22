Nato oggi 22 Marzo storia e biografia

Oggi, 22 Marzo 2026, celebriamo il compleanno di un’icona della musica italiana: Lucio Battisti. Nato a Poggio Bustone nel 1943, Battisti ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale internazionale con le sue melodie avvolgenti e le liriche profonde.

La sua carriera ha segnato un’epoca, influenzando generazioni di artisti e appassionati di musica. Con brani indimenticabili come “Il mio canto libero” e “Ancora tu”, Battisti ha saputo conquistare il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

Oltre alla sua straordinaria carriera musicale, Lucio Battisti è stato anche un abile produttore e compositore, collaborando con artisti di spicco e contribuendo in modo significativo all’evoluzione del panorama musicale italiano.

Anche a distanza di anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1998, l’eredità artistica di Lucio Battisti continua a vivere e a ispirare nuove generazioni, confermandolo come una delle figure più influenti della musica italiana contemporanea.