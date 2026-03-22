- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Marzo 22, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaNato oggi 22 Marzo storia e biografia
Notizie Italia

Nato oggi 22 Marzo storia e biografia

- Spazio Pubblicitario 02 -

Oggi, 22 Marzo 2026, celebriamo il compleanno di un’icona della musica italiana: Lucio Battisti. Nato a Poggio Bustone nel 1943, Battisti ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale internazionale con le sue melodie avvolgenti e le liriche profonde.

La sua carriera ha segnato un’epoca, influenzando generazioni di artisti e appassionati di musica. Con brani indimenticabili come “Il mio canto libero” e “Ancora tu”, Battisti ha saputo conquistare il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

Oltre alla sua straordinaria carriera musicale, Lucio Battisti è stato anche un abile produttore e compositore, collaborando con artisti di spicco e contribuendo in modo significativo all’evoluzione del panorama musicale italiano.

Anche a distanza di anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1998, l’eredità artistica di Lucio Battisti continua a vivere e a ispirare nuove generazioni, confermandolo come una delle figure più influenti della musica italiana contemporanea.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it