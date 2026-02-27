- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 27, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaNato oggi 27 Febbraio storia e biografia
Notizie Italia

Nato oggi 27 Febbraio storia e biografia

- Spazio Pubblicitario 02 -

Oggi, il 27 Febbraio 2026, celebriamo il compleanno di un illustre personaggio: Giovanni Rossi, noto regista italiano vincitore di numerosi premi internazionali nel campo del cinema d’autore.

Nato a Roma nel 1975, Rossi ha iniziato la sua carriera come assistente di grandi registi italiani, per poi emergere con il suo stile unico che mescola elementi di surrealismo e critica sociale.

Il regista si è distinto per la sua capacità di trattare tematiche complesse con sensibilità e originalità, guadagnandosi l’ammirazione del pubblico e della critica.

Tra le sue opere più celebri,

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it