sabato, Febbraio 28, 2026
Nato oggi 28 Febbraio storia e biografia
Notizie Italia

Nato oggi 28 Febbraio storia e biografia

Oggi, 28 Febbraio 2026, celebriamo il compleanno di un personaggio che ha lasciato un’impronta significativa nella storia: Charles de Secondat, barone di Montesquieu. Nato in Francia nel 1689, Montesquieu è stato un filosofo illuminista e giurista, noto soprattutto per la sua opera ‘Lo spirito delle leggi’, che ha avuto un’influenza duratura sul pensiero politico.

Montesquieu si distinse per la sua critica al dispotismo e per aver teorizzato il concetto di separazione dei poteri, fondamentale per lo sviluppo delle moderne democrazie. Le sue idee hanno influenzato i Padri Fondatori degli Stati Uniti durante la stesura della Costituzione americana.

Oltre alla sua attività di scrittore e filosofo, Montesquieu fu un membro dell’Accademia francese e intrattenne relazioni con altri intellettuali dell’epoca, contribuendo al fervore culturale del XVIII secolo.

Il pensiero di Montesquieu continua a essere studiato e apprezzato per la sua profondità e attualità, rimanendo un pilastro del pensiero politico moderno. In occasione del suo compleanno, è importante ricordare il suo impatto duraturo sulla società e sulla politica.

