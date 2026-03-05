Nato oggi 5 Marzo storia e biografia

Oggi, 5 Marzo 2026, celebriamo il compleanno di un personaggio che ha lasciato un’impronta significativa nella storia: Leonardo da Vinci. Nato nel lontano 1452 a Vinci, in Italia, Leonardo è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi geni del Rinascimento. Pittore, scienziato, inventore, anatomista e molto altro ancora, le sue opere e i suoi studi continuano a ispirare e stupire il mondo intero.

Leonardo da Vinci è noto principalmente per capolavori come la Gioconda e L’Ultima Cena, opere che hanno plasmato l’arte occidentale per secoli. Ma la sua genialità non si è limitata solo alla pittura. Leonardo ha lasciato un’impronta anche nel campo scientifico, con studi pionieristici sull’anatomia, la botanica, l’ingegneria e la fisica.

La sua mente poliedrica e la sua curiosità insaziabile lo hanno reso un’icona senza tempo, capace di coniugare arte e scienza in un unicum straordinario. Leonardo da Vinci rimane un simbolo di creatività, ingegno e visione, un faro che continua a illuminare il cammino di generazioni di artisti e studiosi.

Oggi, in occasione del suo compleanno, è doveroso ricordare e celebrare il contributo straordinario di Leonardo da Vinci alla cultura e alla conoscenza umana, un’eredità che continua a vivere e a ispirare ancora oggi.