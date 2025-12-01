- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 1, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàNave Humanity 1 attesa a Ortona con 85 migranti a bordo
Attualità

Nave Humanity 1 attesa a Ortona con 85 migranti a bordo

- Spazio Pubblicitario 02 -
TEST in on April 8, 2023.

È previsto per il pomeriggio di oggi, intorno alle 16, l’arrivo al porto di Ortona della nave umanitaria Humanity 1, battente bandiera tedesca, con a bordo 85 persone soccorse nel Mediterraneo centrale lo scorso 26 novembre. La scelta dello scalo abruzzese come porto di approdo è legata alle condizioni di salute di alcuni naufraghi e alle difficili situazioni meteo affrontate negli ultimi giorni di navigazione.

Dal report medico trasmesso alle autorità emerge un quadro clinico delicato per parte dei migranti presenti sulla nave. In particolare destano preoccupazione due persone: una è affetta da una grave colica addominale, peggiorata dal freddo e dall’umidità costante sul ponte dell’imbarcazione, mentre un’altra presenta una seria infezione accompagnata da febbre e tachicardia.

A bordo sono stati segnalati anche numerosi casi di infezioni respiratorie, una polmonite in trattamento antibiotico, diversi episodi di scabbia, dolori muscoloscheletrici e sintomi compatibili con patologie di natura parassitaria. Tutti disturbi che, secondo i sanitari, risultano aggravati da una notte particolarmente impegnativa trascorsa in mare aperto, con mare formato e condizioni non favorevoli. Proprio questi elementi hanno spinto i medici a sollecitare l’individuazione di un porto sicuro in tempi rapidi, evidenziando come altri giorni di navigazione nelle stesse condizioni avrebbero potuto mettere ulteriormente a rischio i sopravvissuti.

Quello odierno sarà il diciottesimo sbarco nel porto di Ortona dal 23 febbraio 2023, data in cui la città è stata inserita tra i porti sicuri (Pos) in seguito all’entrata in vigore del cosiddetto decreto Piantedosi. Con il nuovo arrivo di 85 persone, il numero complessivo dei migranti transitati dallo scalo ortonese salirà a 1.367 in poco più di due anni e mezzo, confermando il ruolo dell’Abruzzo come terra di accoglienza e del porto di Ortona come punto di riferimento stabile nelle rotte umanitarie del Mediterraneo centrale.

Le operazioni di sbarco saranno coordinate, come di consueto, dalla Prefettura di Chieti tramite una struttura organizzativa ormai collaudata. Il dispositivo prevede il coinvolgimento di forze dell’ordine, polizia di frontiera, Usmaf, Asl, Croce Rossa, Protezione civile e personale specializzato nell’assistenza immediata ai migranti. Una volta a terra, verranno attivati i controlli sanitari, le procedure di identificazione e i successivi trasferimenti verso le strutture individuate, nel rispetto delle indicazioni fornite dal ministero dell’Interno e dei protocolli in materia di accoglienza.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it