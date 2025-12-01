Nave Humanity 1 attesa a Ortona con 85 migranti a bordo

È previsto per il pomeriggio di oggi, intorno alle 16, l’arrivo al porto di Ortona della nave umanitaria Humanity 1, battente bandiera tedesca, con a bordo 85 persone soccorse nel Mediterraneo centrale lo scorso 26 novembre. La scelta dello scalo abruzzese come porto di approdo è legata alle condizioni di salute di alcuni naufraghi e alle difficili situazioni meteo affrontate negli ultimi giorni di navigazione.

Dal report medico trasmesso alle autorità emerge un quadro clinico delicato per parte dei migranti presenti sulla nave. In particolare destano preoccupazione due persone: una è affetta da una grave colica addominale, peggiorata dal freddo e dall’umidità costante sul ponte dell’imbarcazione, mentre un’altra presenta una seria infezione accompagnata da febbre e tachicardia.

A bordo sono stati segnalati anche numerosi casi di infezioni respiratorie, una polmonite in trattamento antibiotico, diversi episodi di scabbia, dolori muscoloscheletrici e sintomi compatibili con patologie di natura parassitaria. Tutti disturbi che, secondo i sanitari, risultano aggravati da una notte particolarmente impegnativa trascorsa in mare aperto, con mare formato e condizioni non favorevoli. Proprio questi elementi hanno spinto i medici a sollecitare l’individuazione di un porto sicuro in tempi rapidi, evidenziando come altri giorni di navigazione nelle stesse condizioni avrebbero potuto mettere ulteriormente a rischio i sopravvissuti.

Quello odierno sarà il diciottesimo sbarco nel porto di Ortona dal 23 febbraio 2023, data in cui la città è stata inserita tra i porti sicuri (Pos) in seguito all’entrata in vigore del cosiddetto decreto Piantedosi. Con il nuovo arrivo di 85 persone, il numero complessivo dei migranti transitati dallo scalo ortonese salirà a 1.367 in poco più di due anni e mezzo, confermando il ruolo dell’Abruzzo come terra di accoglienza e del porto di Ortona come punto di riferimento stabile nelle rotte umanitarie del Mediterraneo centrale.

Le operazioni di sbarco saranno coordinate, come di consueto, dalla Prefettura di Chieti tramite una struttura organizzativa ormai collaudata. Il dispositivo prevede il coinvolgimento di forze dell’ordine, polizia di frontiera, Usmaf, Asl, Croce Rossa, Protezione civile e personale specializzato nell’assistenza immediata ai migranti. Una volta a terra, verranno attivati i controlli sanitari, le procedure di identificazione e i successivi trasferimenti verso le strutture individuate, nel rispetto delle indicazioni fornite dal ministero dell’Interno e dei protocolli in materia di accoglienza.