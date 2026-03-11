- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
Navelli: consegnati i lavori di restauro per le chiese della Madonna del Pantano e della Madonna delle Grazie

Consegnati a Navelli (Aq) i lavori delle Chiese tratturali della Madonna del Pantano e della Chiesa della Madonna delle Grazie entrambi finanziati nell’ambito del PNRR

Navelli (Aq), 11 marzo 2026 – Questa mattina si è svolta la consegna dei lavori di consolidamento e restauro delle Chiese tratturali della Madonna del Pantano e della Madonna delle Grazie a Navelli, entrambe finanziati nel contesto del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e condotti dalla Soprintendenza A.B.A.P. L’Aquila- Teramo.

Le due Chiese, la Madonna del Pantano (detta anche “del Campo”) e la Madonna delle Grazie, sono situate nei due versanti opposti della strada provinciale che attraversa il territorio di Navelli e sono parte integrante del patrimonio culturale e storico della zona. Abbandonate e inagibili a causa dei danni causati da eventi sismici, le due chiese verranno ora riportate alla loro antica bellezza e funzionalità grazie agli interventi di restauro.

Il progetto di restauro è stato curato da professionisti del settore, con l’arch. Giuseppe Papillo e la dott.ssa Elena Gravina per la chiesa della Madonna del Pantano e l’arch. Paola Terenzi e la dott.ssa Giulia Vendittozzi per la chiesa della Madonna delle Grazie. Il lavoro della Soprintendenza è stato coordinato dall’arch. Valerio Piovanello, con la supervisione di vari tecnici e professionisti del settore.

I lavori sono stati affidati alla ditta ALMA C.I.S. s.r.l. di Chieti e fanno parte di un più ampio accordo quadro che comprende anche altri 7 edifici di culto destinatari dello stesso finanziamento. La collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e l’Amministrazione locale di Navelli ha permesso di avviare contemporaneamente i cantieri delle due chiese, garantendo una gestione efficace e coordinata degli interventi.

La consegna dei lavori rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione e la fruizione delle due chiese tratturali, che torneranno ad essere spazi sicuri e agibili per la comunità locale. Un importante contributo alla conservazione del patrimonio storico e culturale del territorio, che sottolinea l’impegno delle istituzioni nel preservare e valorizzare le testimonianze del passato.

Questa doppia iniziativa di recupero delle chiese tratturali della Madonna del Pantano e della Madonna delle Grazie a Navelli testimonia l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it