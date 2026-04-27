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Ndangheta: processo a Cetraro e condanne pesanti

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La ‘ndrangheta torna al centro dell’attenzione in queste ore, con notizie che stanno facendo il giro del web. In particolare, a Cetraro è in corso un processo di grande rilevanza contro dieci imputati, con la Dda che ha chiesto pene severe, superando anche un secolo di carcere per alcuni di loro.

Il caso, noto come processo Thyrrenum, ha scosso l’opinione pubblica per la gravità delle accuse e per le richieste avanzate dall’accusa. Si tratta di un ulteriore passo nella lotta contro le organizzazioni criminali che operano nel territorio, evidenziando la determinazione delle autorità nel contrastare la presenza della ‘ndrangheta.

Parallelamente, a Cosenza è in corso un altro importante processo contro il gruppo Scornaienchi, con richieste di condanne pesanti che confermano l’impegno delle istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata.

Le ultime novità su questi casi sono state diffuse poche ore fa, alimentando l’interesse del pubblico e posizionando il tema ‘ndrangheta al top dei trend online. Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti disponibili sul web.

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