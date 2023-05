’NDRANGHETA: MAXI BLITZ CARABINIERI ROS, 108 MISURE CAUTELARI IN ITALIA’**

- Advertisement -

Carabinieri, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione notizie:

Roma, 3 mag. – Maxi operazione dei carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Reggio Calabria in Italia e in diversi paesi esteri – precisa il comunicato. In Italia i militari hanno eseguito provvedimenti cautelari nei confronti di 108 persone, nell’ambito di quattro diversi filoni di indagine collegati tra loro – Le misure sono state emesse dal gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia guidata da Giovanni Bombardieri – aggiunge la nota pubblicata. L’operazione è in corso anche in diversi paesi europei come Belgio, Germania, Francia, Spagna e Portogallo – riporta testualmente l’articolo online. I destinatari dei provvedimenti sono indagati, a vario titolo per associazione di tipo mafioso (imputazione a carico di 5 persone), concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (con l’aggravante della transnazionalità e dell’ingente quantità), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, detenzione e traffico di armi anche da guerra, riciclaggio, favoreggiamento, procurata inosservanza di pena, trasferimento fraudolento di valori e altri reati – L’operazione, denominata Eureka, è stata eseguita con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri di Catanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Catania, Savona, Bologna, Vicenza, L’Aquila, Ancona, Roma, Cagliari, degli Squadroni Eliportati Cacciatori di Calabria, Puglia e Sicilia, nonché dell’ottavo Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia – viene evidenziato sul sito web. Sono in corso diverse perquisizioni dove sono stati rinvenuti soldi, armi e droga – si legge sul sito web ufficiale. I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 nell’auditorium della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria –

