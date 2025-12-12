Nebbia e sciopero: giornata difficile per i trasporti in Abruzzo

ABRUZZO. Nebbia fitta in aeroporto e sciopero generale nel trasporto pubblico: per l’Abruzzo quella di venerdì 12 dicembre si annuncia come una giornata ad alto rischio disagi per chi deve spostarsi in treno, autobus e aereo.

Voli dirottati per la nebbia, passeggeri trasferiti in bus

La serata di ieri, mercoledì 11 dicembre, è stata già complessa allo scalo abruzzese. La scarsa visibilità ha costretto due voli Ryanair diretti a Pescara, provenienti da Milano Malpensa e Londra Stansted, a interrompere l’avvicinamento e a proseguire verso lo scalo alternato di Bari. I passeggeri dei due collegamenti, entrambi basati su Pescara, sono stati poi instradati verso l’Abruzzo con pullman sostitutivi.

Si tratta dell’ennesimo episodio legato alla nebbia, dopo il dirottamento su Roma Fiumicino del volo Malpensa–Pescara avvenuto nella mattinata di mercoledì 10 dicembre e le deviazioni registrate nei giorni scorsi verso altri aeroporti. Una serie di situazioni che alimenta il dibattito sulle dotazioni tecnologiche dello scalo abruzzese e sulla capacità di gestire atterraggi in condizioni di visibilità ridotta.

Per la giornata di oggi, allo stato attuale, i voli non rientrano nello sciopero nazionale dei trasporti e risultano regolarmente programmati, ma eventuali nuove banche di nebbia potrebbero ancora condizionare arrivi e partenze.

Sciopero TUA: bus urbani ed extraurbani a rischio

A complicare il quadro c’è lo sciopero generale proclamato dalla Cgil che coinvolge anche il trasporto pubblico locale. TUA ha aderito alla mobilitazione per l’intera giornata di venerdì 12 dicembre e ha comunicato le modalità di svolgimento dello sciopero.

Per il personale viaggiante, di stazione e delle biglietterie sono previste due fasce orarie di garanzia, durante le quali il servizio deve essere assicurato:

dalle 5:30 alle 8:30

dalle 13:00 alle 16:00

All’interno di questi intervalli gli autobus urbani ed extraurbani, insieme alle ferrovie concesse gestite da TUA, dovrebbero circolare regolarmente. Nelle altre fasce della giornata, invece, sono possibili cancellazioni, riduzioni di corse, ritardi e chiusure temporanee delle biglietterie. L’azienda segnala che la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non essere immediata, per via delle modalità di adesione del personale.

Sciopero nazionale dei treni: stop dalle 00:01 alle 21:00

In parallelo è in corso anche uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che riguarda il personale del Gruppo FS, Italo e altre imprese ferroviarie. Lo stop è previsto dalle 00:01 alle 21:00 di venerdì 12 dicembre e interessa sia i convogli a lunga percorrenza sia i treni regionali che collegano l’Abruzzo con il resto del Paese.

Per il servizio regionale restano in vigore le consuete fasce con servizi minimi garantiti:

6:00–9:00

18:00–21:00

In questi orari una parte dei treni dovrà circolare, mentre nel resto della giornata sono previste cancellazioni, limitazioni di percorso e possibili sostituzioni con autobus sui principali collegamenti (linea Adriatica, Pescara–Roma, Pescara–Teramo, Pescara–Sulmona–L’Aquila, Pescara–San Benedetto e tratte interne).

Manifestazioni e ricadute sui collegamenti interni

La mobilitazione regionale prevede anche cortei e iniziative nelle principali città abruzzesi, con un concentramento di manifestanti all’Aquila per la manifestazione principale. Per raggiungere il capoluogo sono stati organizzati pullman dalle diverse province, con ulteriore pressione sulla viabilità ordinaria, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Consigli per chi deve mettersi in viaggio

Alla luce della combinazione tra maltempo e sciopero, pendolari, studenti e viaggiatori sono invitati a pianificare con cura gli spostamenti:

scegliere, quando possibile, corse TUA e treni regionali in partenza nelle fasce di garanzia;

verificare in anticipo lo stato del proprio treno sui canali ufficiali delle imprese ferroviarie;

per i voli, controllare aggiornamenti in tempo reale su sito e canali informativi dell’aeroporto e delle compagnie;

prevedere margini di tempo più ampi per coincidenze e appuntamenti importanti;

valutare forme di condivisione dell’auto o alternative di trasporto, soprattutto per chi deve raggiungere scuole, università e luoghi di lavoro nelle fasce non coperte da servizi minimi.

In sintesi, tra nebbia in aeroporto e sciopero nel trasporto pubblico, il 12 dicembre in Abruzzo si prospetta come una giornata complessa per la mobilità: informarsi per tempo e programmare percorsi e orari resta il modo migliore per ridurre al minimo i disagi.