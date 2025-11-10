Nepal, ricerche sospese per gli alpinisti dispersi: tra loro Marco Di Marcello

Sono state interrotte le ricerche dei tre alpinisti della spedizione Dolma Khang 2025 dispersi nella valle del Rolwaling, tra i quali gli italiani Marco Di Marcello e Markus Kirchler. A una settimana dalla valanga che li ha travolti, le squadre in quota non hanno potuto proseguire le operazioni.

La decisione è arrivata per l’elevata probabilità di nuove valanghe, la neve divenuta sempre più compatta e l’affaticamento degli sherpa impegnati in modo continuativo negli ultimi giorni. Le attività sul terreno erano coordinate da Tenjing Phurba, capo della spedizione.

Le informazioni sono state riferite da Davide Peluzzi, himalaysta teramano, in contatto sia con il capo sherpa sia con i familiari di Di Marcello, originari di Castellalto (Teramo), e con la moglie Marzia, residente in Canada.

Secondo quanto ricostruito, l’enorme distacco ha colpito gli alpinisti mentre si trovavano sul pendio, poco sotto la cima, trascinandoli per oltre 300 metri. I tentativi dei residenti dell’area non hanno consentito di individuare i corpi, e le operazioni sono da considerarsi concluse.