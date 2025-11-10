- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 10, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaNepal, ricerche sospese per gli alpinisti dispersi: tra loro Marco Di Marcello
Cronaca

Nepal, ricerche sospese per gli alpinisti dispersi: tra loro Marco Di Marcello

- Spazio Pubblicitario 02 -

Sono state interrotte le ricerche dei tre alpinisti della spedizione Dolma Khang 2025 dispersi nella valle del Rolwaling, tra i quali gli italiani Marco Di Marcello e Markus Kirchler. A una settimana dalla valanga che li ha travolti, le squadre in quota non hanno potuto proseguire le operazioni.

La decisione è arrivata per l’elevata probabilità di nuove valanghe, la neve divenuta sempre più compatta e l’affaticamento degli sherpa impegnati in modo continuativo negli ultimi giorni. Le attività sul terreno erano coordinate da Tenjing Phurba, capo della spedizione.

Le informazioni sono state riferite da Davide Peluzzi, himalaysta teramano, in contatto sia con il capo sherpa sia con i familiari di Di Marcello, originari di Castellalto (Teramo), e con la moglie Marzia, residente in Canada.

Secondo quanto ricostruito, l’enorme distacco ha colpito gli alpinisti mentre si trovavano sul pendio, poco sotto la cima, trascinandoli per oltre 300 metri. I tentativi dei residenti dell’area non hanno consentito di individuare i corpi, e le operazioni sono da considerarsi concluse.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it