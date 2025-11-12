Nereto, scontro sulla SP8: Panda fuori strada tra i rovi, quattro feriti

NERETO – Intorno a mezzogiorno una squadra dei Vigili del Fuoco di Nereto è intervenuta sulla Sp 8 del Salinello (km 14+200) per uno scontro tra un’Audi A3 e una Fiat Panda avvenuto nei pressi del Centro automezzi e magazzino della Provincia di Teramo. Per cause in accertamento, l’impatto ha provocato il fuori strada della Panda, finita tra i rovi.

A bordo della Panda viaggiavano tre uomini. Un 69enne ha riportato i traumi più seri ed è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Mazzini di Teramo; il conducente 78enne e un passeggero 77enne sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Sant’Omero, dove è giunta anche la conducente trentenne dell’Audi.

I Vigili del Fuoco hanno estratto i feriti rimasti bloccati nell’abitacolo della Panda utilizzando la cesoia idraulica, collaborando poi con il personale sanitario e provvedendo alla messa in sicurezza dei mezzi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Alba Adriatica e personale della Provincia di Teramo. Supporto alle operazioni è stato fornito anche dall’autogrù del Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e da due ambulanze (118 e Croce Verde di Sant’Omero).

Il tratto interessato della Sp 8 è rimasto chiuso al traffico per tutta la durata dei soccorsi e dei rilievi.