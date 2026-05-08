“Nessuno è fuori gioco!” – La Rai Abruzzo in campo con i ragazzi con disabilità

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Rai Abruzzo, in sinergia con il Comune di Pescara, promuove un evento all’insegna della solidarietà per i ragazzi con disabilità. Si tratta di un evento sportivo volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del superamento delle discriminazioni che colpiscono le persone con disabilità. La manifestazione, intitolata ‘Nessuno è fuori gioco!’, si terrà il 9 maggio 2026 a Pescara al Palazzetto Comunale dello Sport ‘Giovanni Paolo II’, dalle ore 10:00 alle ore 12:30. I dipendenti di RAI Abruzzo scenderanno in campo in squadre miste con i ragazzi con disabilità dell’Associazione ‘ASD uguali nello Sport’, con una unica regola da seguire in questa singolare torneo: condividere e divertirsi – precisa la nota online. Le gare disputate saranno due, ognuna della durata di circa 15 minuti: calcetto e hockey su prato – aggiunge testualmente l’articolo online. Con questo appuntamento si vuole ancora una volta dimostrare, come è già avvenuto in tante altre manifestazioni pubbliche, che lo sport non è solo un’attività ricreativa ma è a tutti gli effetti un vero e proprio mezzo di inclusione, capace di abbattere i pregiudizi e costruire comunità aperte ed accoglienti – precisa il comunicato. L’esperienza insegna che in un contesto sportivo le differenze si annullano: ciò che conta è la solidarietà, con l’empatia e l’accettazione reciproca che si sviluppano attraverso le gare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con lo sport, declinato in una molteplicità di discipline, i giovani con disabilità possono aumentare l’autostima e sentirsi parte di un gruppo, condividendo esperienze con i coetanei all’insegna della socializzazione, mentre i giovani normodotati superano le barriere culturali – precisa la nota online. E tutti insieme vivono esperienze nuove, coinvolgenti, stimolanti ed educative – Durante la mattinata del 9 maggio interverranno i rappresentanti delle istituzioni, e oltre allo sport sarà protagonista la musica, con Piero Mazzocchetti, per sottolineare il significato profondo di questa giornata – si legge sul sito web ufficiale. E’ un messaggio di uguaglianza e rispetto quello che parte dalla RAI Abruzzo e dall’Assessorato comunale allo Sport, che attraverso questa manifestazione vogliono contribuire a costruire una società più consapevole e solidale – L’evento è aperto al pubblico –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it