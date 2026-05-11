“Nessuno o centomila?”, al via la seconda campagna per il controllo dei gatti randagi: il Comune di Avezzano rinnova il protocollo d’intesa

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Migliorare il benessere degli animali, la convivenza uomo-animale, l’igiene urbana e la sicurezza stradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questi obiettivi la giunta del Comune di Avezzano ha rinnovato il protocollo d’intesa denominato “Nessuno o centomila?”, per la seconda campagna di sterilizzazione dei gatti randagi presenti sul territorio comunale e non riconosciuti come colonia ai sensi della Legge regionale 47/2013. “La prima fase del protocollo d’intesa”, spiega l’assessore Cinzia Basilico, “si è conclusa con risultati positivi, sia per il numero di sterilizzazioni effettuate che per la collaborazione attiva tra i soggetti coinvolti, tali da poter procedere al rinnovo del protocollo”. Condizioni che hanno spinto l’Esecutivo comunale a deliberare il prosieguo delle attività, estendendo il perimetro territoriale di intervento dei volontari e mettendo a disposizione nuove risorse economiche per le spese da sostenere da parte dell’Ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al protocollo hanno aderito associazioni, volontari e studi veterinari – Tuttavia, tengono a precisare da Palazzo di città, il protocollo è aperto a nuove adesioni – aggiunge la nota pubblicata. Attraverso il protocollo d’intesa “Nessuno o centomila?”, il Comune di Avezzano intende migliorare la convivenza uomo-animale, l’igiene urbana, esercitare un controllo delle malattie trasmissibili tra animali e tra animali e uomo, e ridurre gli incidenti stradali legati all’attraversamento dei gatti – aggiunge la nota pubblicata. Il protocollo trae ispirazione dalla Legge 281/1991, che stabilisce i principi fondamentali per la tutela degli animali di affezione e per il controllo del fenomeno del randagismo; riconosce il valore sociale degli animali da affezione, vieta la loro soppressione se non per gravi motivi di salute certificati da un medico veterinario e promuove iniziative per favorirne il rispetto e il corretto rapporto uomo-animale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La L.R. 47/2013 declina i principi della legge nazionale attribuendo ai Comuni competenze in materia di tutela degli animali, prevenzione del randagismo, nonché promozione della sterilizzazione e dell’adozione degli animali abbandonati – aggiunge la nota pubblicata. Azioni e progetti che i Comuni possono attuare anche in collaborazione con Asl, associazioni e volontari, per il benessere animale e per la riduzione del fenomeno dell’abbandono – recita il testo pubblicato online. Le zone di intervento saranno quelle con maggiore densità abitativa, maggiore densità di traffico, maggiore numero di gatti randagi e presenza di strutture sensibili come scuole, presidi sanitari o uffici pubblici – precisa il comunicato. Gli animali saranno presi in custodia dalle associazioni e dai volontari – aggiunge la nota pubblicata. La sterilizzazione verrà effettuata presso gli studi veterinari che hanno aderito all’iniziativa, i quali si occuperanno anche della chippatura con microchip fornito dall’Asl. Infine, tutti gli esemplari saranno registrati sul Sistema Informativo Nazionale dell’Anagrafe degli Animali da Affezione — SINAC a nome della colonia felina “Nessuno o centomila?”. Sono previste, inoltre, attività di sensibilizzazione della cittadinanza in merito all’importanza del controllo demografico della popolazione felina e al corretto rapporto con gli animali randagi – precisa la nota online. Il Settore V del Comune di Avezzano, in qualità di referente del progetto, si occuperà del coordinamento delle associazioni e dei volontari, nonché della predisposizione della modulistica per le liquidazioni relative alla sterilizzazione e alla chippatura da parte degli studi veterinari.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/