Neve in arrivo? La svolta meteo della settimana

L’alta pressione che da giorni domina il Mediterraneo sembra avere le ore contate. La prossima settimana, infatti, lo scenario meteo sull’Italia potrebbe cambiare con l’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche, pronte a riportare pioggia su alcune regioni e neve sui rilievi, soprattutto alpini.

Alta pressione fino al weekend, poi si cambia

Fino a domenica la situazione resterà in gran parte stabile: cieli spesso grigi in pianura per foschie e nebbie, sole più presente in montagna e temperature ancora oltre la media del periodo, con un inverno che continua a farsi attendere. A inizio settimana, però, l’anticiclone dovrebbe lentamente spostare i suoi massimi più a est, lasciando spazio all’ingresso di aria più umida e instabile da ovest.

Le prime nubi compatte e le piogge sono attese a partire dalle regioni di ponente, con un interessamento iniziale della Sardegna e di parte del Nordovest, per poi estendersi gradualmente ad altre zone tirreniche e a parte del Centro-Sud nel corso dei giorni successivi.

Dove potrebbe tornare la neve

Con il passaggio della perturbazione, oltre alle piogge è previsto anche il ritorno della neve sui rilievi. I fiocchi dovrebbero interessare in primo luogo l’arco alpino, dove l’aria più fresca in quota potrà riportare condizioni favorevoli a nevicate, inizialmente alle quote medio-alte e localmente anche un po’ più in basso nelle vallate più fredde.

Nel corso dell’evoluzione non si esclude la possibilità di episodi nevosi anche sull’Appennino, soprattutto nelle tratte più esposte alle correnti umide occidentali. Al momento, tuttavia, la tendenza descrive un quadro ancora lontano dalle grandi nevicate diffuse: si tratterebbe di un primo segnale di cambiamento dopo una lunga fase dominata dall’anticiclone.

Piogge in arrivo su alcune regioni

La perturbazione attesa tra l’inizio e la metà della prossima settimana potrebbe riportare piogge su diverse aree del Paese. Le regioni più direttamente coinvolte, in base alle proiezioni attuali, sarebbero quelle del Nordovest e parte delle regioni tirreniche, con rovesci anche moderati e locali temporali.

Con il progressivo scorrimento del fronte, le precipitazioni potrebbero raggiungere anche altre zone del Centro e del Sud, pur con intensità e distribuzione ancora in via di definizione. In ogni caso, si tratterebbe di un cambio di passo rispetto alla stabilità quasi assoluta degli ultimi giorni, con effetti positivi almeno in parte sul fronte della siccità e della qualità dell’aria.

Un inverno ancora anomalo in pianura

Nonostante il ritorno di piogge e nevicate in montagna, le temperature resteranno in generale miti per il periodo, soprattutto alle quote medio-basse. In pianura e lungo le coste, quindi, continueranno a prevalere pioggia e cieli nuvolosi più che veri scenari invernali, con la neve che, per il momento, sembra destinata a restare confinata alle aree montane.

La prossima settimana potrà comunque rappresentare un primo segnale di inversione di tendenza, con un meteo più dinamico e la possibilità di ulteriori cambiamenti nella seconda metà di dicembre. Molto dipenderà da come evolveranno le correnti atlantiche e dal posizionamento delle figure di alta e bassa pressione sull’Europa.

Monitorare gli aggiornamenti

Trattandosi di una tendenza a medio termine, la previsione resta soggetta ad aggiustamenti nei dettagli, in particolare per quanto riguarda le zone più interessate dalle nevicate e le quote in cui la neve riuscirà a raggiungere il suolo. Per chi ha programmato spostamenti in montagna o in aree esposte, è consigliabile seguire gli aggiornamenti dei bollettini meteo locali nei prossimi giorni, così da avere un quadro più preciso su orari, intensità dei fenomeni e condizioni delle strade.

In sintesi, dopo giorni di alta pressione e cieli stagnanti, l’Italia si prepara ad accogliere un po’ di pioggia e il ritorno della neve in montagna: un segnale che l’inverno, pur in ritardo, sta provando a farsi sentire.