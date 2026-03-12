Neve: previsioni meteo e traffico in aumento

La neve è il tema in tendenza in queste ore, molto ricercato online e in cima ai top trend sui motori di ricerca. Secondo gli esperti, si prevede l’arrivo di freddo dal weekend, con un vortice proveniente dalla Scozia che potrebbe portare piogge e neve su diverse zone d’Italia.

Le ultime previsioni meteo indicano l’arrivo di una nuova perturbazione dall’Atlantico per il weekend del 14-15 marzo, con possibili ripercussioni su diverse regioni del Paese.

Intanto, il traffico in alcune zone risulta essere particolarmente intenso, con una stima di oltre 5000 veicoli in circolazione. Si consiglia dunque prudenza e attenzione per chi si appresta a viaggiare in queste ore.

