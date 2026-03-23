New york: il fascino della metropoli in tendenza

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New York è anche il centro di importanti tematiche legali e sociali, come l’importanza di avere una durable power of attorney, strumento fondamentale per la tutela dei propri interessi. Esperti sottolineano l’importanza di comprendere appieno il funzionamento di questo strumento legale e di adottarlo per garantire una protezione adeguata in situazioni di difficoltà.

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