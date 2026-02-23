New york sotto la tormenta di neve

Lunedì 23 Febbraio 2026, alle 19:58 in Italia, New York è al centro dell’attenzione online, in cima ai trend sui motori di ricerca. Una tempesta di neve ha reso quasi impossibile viaggiare nella Grande Mela, con aeroporti paralizzati e voli cancellati fino a martedì. La violenta bufera ha colpito la East Coast degli Stati Uniti, provocando condizioni da blizzard e causando blackout e città sepolte sotto la neve.

L’ultimo aggiornamento risale alle 19:20, ma l’emergenza meteo continua a tenere in scacco la vita quotidiana di New York e delle zone circostanti. Chi è interessato a saperne di più può approfondire online per gli ultimi aggiornamenti su questa situazione in evoluzione.