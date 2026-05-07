Nexi: margini in crescita nel primo trimestre

La notizia su Nexi è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Nel primo trimestre, l’azienda ha registrato un aumento dei ricavi (+1%) e dell’Ebitda (+2,6%), confermando le aspettative degli analisti. Nonostante i risultati positivi, alcune voci restano caute sul titolo, evidenziando la necessità di monitorare da vicino gli sviluppi futuri. Intanto, Nexi continua a consolidare la sua presenza sul mercato, registrando un aumento del +4% a Piazza Affari. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, si consiglia di consultare le fonti online disponibili.