Nicaragua: croce verde accusata, modello cinese copiato

In queste ore il tema della persecuzione è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La Croce Verde, dopo un’ispezione, ha reagito accusando di persecuzione chi ha segnalato irregolarità al Nas. Nel frattempo, il Tar ha respinto la richiesta di rendere pubblico un nome legato a una vicenda anonima. Nel Nicaragua, il regime sembra replicare il modello cinese facendo sparire vescovi sgraditi. Gli Stati Uniti hanno denunciato le persecuzioni nel paese centroamericano, mentre il Vaticano mantiene un atteggiamento di silenzio. Per ulteriori approfondimenti su queste vicende in evoluzione, è possibile consultare le fonti online disponibili.