Nicola Velotti, figura di rilievo nell’arteterapia e nella consulenza filosofica in Italia e in Europa

Docente, psicoanalista, arteterapeuta e consulente filosofico, Nicola Velotti è tra le personalità più autorevoli nel panorama italiano ed europeo dell’arteterapia e della consulenza filosofica. La sua ricerca intreccia arte, pensiero e psicoanalisi delineando un approccio originale alla crescita personale e alla formazione umana fondato sull’incontro tra creatività e riflessione filosofica.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo in enti e associazioni dedicati alla formazione e alla ricerca, collaborando con università, istituzioni culturali e riviste scientifiche. La sua attività accademica e divulgativa ha contribuito in modo decisivo alla diffusione in Italia e in Europa di una visione integrata del legame tra espressione artistica e dimensione interiore.

Nato a Casamarciano, in provincia di Napoli, l’11 novembre 1964, si laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel 1990. La sua tesi, articolata in due sezioni, affronta nella prima parte la psicoanalisi dell’arte secondo la prospettiva freudiana per poi applicare tali concetti all’analisi della produzione poetica e cinematografica di Pier Paolo Pasolini. In seguito si specializza in Psicoterapia Analitica e Training Autogeno presso l’ARPAD di Roma e in Arteterapia al CISAT di Napoli dando forma a un percorso che unisce in modo armonico arte, filosofia e psicologia.

Nel 1991 redige Il Manifesto Italiano dell’Arteterapia, con la collaborazione dell’artista Camillo Capolongo. Considerato un testo fondativo per la disciplina in Italia il Manifesto apre nuove prospettive teoriche e applicative valorizzando la funzione trasformativa dell’esperienza artistica. In quegli stessi anni egli conduce laboratori di arteterapia insieme a psichiatri e artisti di rilievo tra cui Claudio Costa, Antonio Slavich e Sergio Piro presso strutture storiche come gli ex ospedali psichiatrici di Quarto a Genova e di Aversa.

Nel 1994 partecipa al primo Convegno Internazionale di Consulenza Filosofica a Vancouver dove entra in contatto con figure di spicco del settore come Ran Lahav e Lou Marinoff. Nello stesso anno pubblica Il Manifesto Italiano della Consulenza Filosofica, sostenuto da Gerardo Marotta e prosegue la propria formazione all’Università di Colonia seguendo i corsi di Gerd Achenbach, fondatore della consulenza filosofica contemporanea.

Nel 1999 ottiene il riconoscimento di arteterapeuta professionista dall’American Art Therapy Association, formandosi con Edith Kramer pioniera dell’arteterapia moderna. L’anno successivo fonda il Philosophic Therapy Center associazione dedicata alla formazione in arteterapia e consulenza filosofica che propone percorsi di studio online e aggiornamento rivolti a operatori, docenti e professionisti del settore.

Oggi il centro accoglie iscritti provenienti da diverse nazioni europee tra cui Bulgaria, Romania, Serbia e Svizzera e ha sedi in contesti internazionali come l’India consolidando una rete di scambio culturale e formativo in costante crescita.

Convinto che la creatività e il pensiero filosofico siano vie privilegiate per la conoscenza di sé egli propone percorsi individuali e di gruppo in contesti educativi, terapeutici e sociali: scuole, centri per minori, strutture sanitarie e studi privati. La sua visione ispirata ai filosofi Giordano Bruno, Spinoza, Hegel, Kierkegaard, Marx e Nietzsche, oltre che alle teorie psicoanalitiche di Freud e Jung promuove l’accoglienza della diversità e la ricerca di un’autentica armonia interiore.

Tra le sue opere più significative si annoverano Il Manifesto Italiano dell’Arteterapia (1991), Il Manifesto Italiano della Consulenza Filosofica (1994), L’arte secondo la psicoanalisi: le basi teoriche dell’arteterapia (2018) e Pier Paolo Pasolini: l’arte poetica e filmica come terapia (2019).

La sua opera è documentata in diverse versioni linguistiche di Wikipedia e in repertori digitali internazionali, tra cui Wikimonde, elemento che testimonia la diffusione e la rilevanza del suo contributo nel dibattito contemporaneo sulle relazioni tra arte, filosofia e psicoanalisi.

Per un esame più approfondito delle sue attività, nonché dei percorsi formativi promossi dal centro da lui fondato, si rimanda al portale ufficiale:

🔗 https://philosophictherapycenter.it/Portale/