Nobel alla Machado, perché salta la cerimonia

María Corina Machado, leader dell’opposizione democratica in Venezuela e premio Nobel per la pace 2025, non parteciperà alla cerimonia ufficiale di consegna del riconoscimento a Oslo. La decisione arriva al termine di giorni di incertezza sulla sua sicurezza e sui suoi spostamenti, in un contesto segnato da divieti di viaggio e pressioni politiche da parte del regime di Nicolás Maduro. Al suo posto, a ritirare materialmente il premio, è stata designata la figlia, Ana Corina Sosa.

Perché Machado non sarà alla cerimonia di Oslo

La mancata presenza alla cerimonia non è una scelta simbolica, ma la conseguenza di vincoli molto concreti. Da anni Machado è sottoposta a un divieto di espatrio imposto dalle autorità venezuelane e, dal 2024, vive in una condizione di semi-clandestinità, spostandosi con grande cautela per evitare arresti e ritorsioni. La sua ultima apparizione pubblica risale all’inizio del 2025, durante una manifestazione a Caracas, seguita da nuove accuse pesanti da parte della procura venezuelana.

Negli ultimi giorni si sono rincorse informazioni contraddittorie sul suo arrivo in Europa. Il comitato Nobel ha chiarito che Machado è “al sicuro” e che ha affrontato un viaggio in condizioni di grande rischio, ma ha confermato che non riuscirà a essere presente nella sala della cerimonia. In alcune comunicazioni è stato precisato che l’oppositrice potrebbe comunque prendere parte ad altri momenti del programma a Oslo, una volta superate le criticità logistiche e di sicurezza.

Chi ritira il Nobel al posto di Machado

Nel grande salone del municipio di Oslo, alla presenza della famiglia reale norvegese e di diversi capi di Stato latinoamericani, il premio viene conferito a Machado ma materialmente ritirato dalla figlia Ana Corina Sosa. È lei a ricevere la medaglia e il diploma a nome della madre e a leggere il discorso ufficiale, preparato dalla stessa Machado per l’occasione.

In un messaggio fatto pervenire al comitato, Machado ha voluto ringraziare per il riconoscimento, definendolo un omaggio alla lotta del popolo venezuelano per la democrazia e la libertà. Ha anche promesso che, quando le condizioni lo permetteranno, racconterà in prima persona il percorso compiuto e i rischi affrontati da chi l’ha aiutata a mettersi in viaggio.

Chi è María Corina Machado e perché ha ricevuto il Nobel

Nata a Caracas nel 1967, Machado è da anni una delle figure più note dell’opposizione al governo di Nicolás Maduro. Ingengnere industriale, ex deputata, ha fondato movimenti civici e monitorato processi elettorali, denunciando brogli e violazioni dei diritti politici. Nel 2023 si è candidata alle primarie dell’opposizione per le presidenziali 2024, ottenendo un forte consenso popolare, ma è stata esclusa dalla competizione dalle autorità venezuelane.

Proprio la gestione di quella fase è stata decisiva nella scelta del comitato Nobel. Quando la sua candidatura è stata bloccata, Machado ha scelto di appoggiare un candidato alternativo dell’opposizione, contribuendo a mantenere unito il fronte anti-Maduro e a documentare in modo capillare le irregolarità denunciate nelle elezioni. Il premio per la pace 2025 le è stato conferito per l’impegno a favore dei diritti democratici dei venezuelani e per il tentativo di promuovere una transizione pacifica dal regime alla democrazia.

Un riconoscimento che pesa anche sulla politica interna venezuelana

Il Nobel arriva in un momento in cui in Venezuela prosegue la stretta contro oppositori, attivisti e media indipendenti. Le autorità hanno più volte fatto sapere che Machado rischierebbe nuove misure se dovesse muoversi liberamente all’estero, e in passato alcuni esponenti istituzionali hanno evocato apertamente l’ipotesi di dichiararla latitante in caso di partecipazione alla cerimonia.

In questo quadro, l’impossibilità di mostrarsi sul palco di Oslo è l’ennesimo segnale delle limitazioni concrete alla sua libertà personale. Allo stesso tempo, la scelta del Nobel ha dato nuova visibilità internazionale alla causa dell’opposizione venezuelana, suscitando reazioni contrastanti: entusiasmo tra i sostenitori del cambiamento democratico, irritazione e attacchi verbali da parte del governo di Caracas.

Cosa può succedere dopo il Nobel

Resta da capire quale impatto politico avrà, nel medio periodo, un premio così simbolico. Da un lato, Machado ottiene una legittimazione globale come volto della resistenza civile al regime; dall’altro, la sua condizione personale resta segnata da vincoli giudiziari e rischi per la sicurezza.

Il comitato Nobel, nel suo discorso ufficiale, ha auspicato che il riconoscimento possa contribuire ad aprire una nuova fase per il Venezuela, invitando a porre fine alla repressione e a ristabilire pienamente i diritti politici e civili. Per ora, però, l’immagine che resta di questa edizione del premio è quella di una sedia vuota a Oslo, simbolo delle difficoltà che ancora ostacolano il cammino verso una transizione pacifica nel Paese sudamericano.