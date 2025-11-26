NoiPa, stipendi e tredicesima: date pagamenti 2025

Dicembre 2025 sarà un mese chiave per i dipendenti pubblici gestiti da NoiPa: nello stesso accredito arriveranno lo stipendio ordinario e la tredicesima mensilità, con data fissata a metà mese e alcune particolarità per scuola, forze dell’ordine e personale con contratti a termine.

Quando arrivano stipendio e tredicesima 2025

Per il 2025, diverse testate specialistiche e comunicazioni di settore confermano che lo stipendio di dicembre per i dipendenti pubblici gestiti da NoiPa sarà pagato lunedì 15 dicembre 2025, insieme alla tredicesima mensilità. Si tratta di un anticipo rispetto alla data ordinaria del 23 del mese, che vale per gli altri undici mesi dell’anno.

La scelta di concentrare su un’unica data stipendio e tredicesima risponde a esigenze contabili del Ministero dell’economia e delle finanze: le operazioni devono essere chiuse con anticipo rispetto alle festività natalizie, per garantire la disponibilità delle somme prima di Natale.

Quando si vedranno gli importi sul portale NoiPa

Prima dell’accredito vero e proprio, gli importi netti dovrebbero essere consultabili sul portale NoiPa. Le ricostruzioni di stampa indicano una finestra compresa tra 28 e 29 novembre 2025 come periodo in cui, nella sezione “Consultazione pagamenti”, sarà possibile visualizzare i netti dello stipendio di dicembre e della tredicesima. Si tratta delle prime date utili per verificare l’importo effettivo in arrivo sul conto corrente.

Successivamente, come di consueto, verrà reso disponibile anche il cedolino dettagliato, con l’indicazione delle varie voci retributive e contributive e della tredicesima mensilità maturata.

Come funziona la tredicesima per i dipendenti pubblici

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva che viene pagata ogni anno a dicembre ai lavoratori dipendenti. Per il pubblico impiego, il calcolo segue regole precise: la gratifica matura in dodicesimi, sulla base dei mesi di servizio prestato nel corso dell’anno, e viene corrisposta a chi risulta in servizio almeno per un mese, con posizione attiva al 1° dicembre.

Per i lavoratori a tempo indeterminato e per chi è in servizio per l’intero anno, la tredicesima sostanzialmente corrisponde a una mensilità lorda calcolata sulla retribuzione fissa (stipendio tabellare e indennità utili, secondo contratto). In caso di periodi non lavorati, congedi non retribuiti o assunzioni in corso d’anno, l’importo viene invece proporzionato.

Docenti e personale ATA: cosa succede a dicembre

Per insegnanti e personale ATA la tredicesima arriva con lo stipendio di dicembre, accreditato tramite NoiPa entro metà mese. Anche in questo caso la data di riferimento per il 2025 è il 15 dicembre, in linea con quanto comunicato per il resto del personale statale.

Ci sono però alcune differenze a seconda del tipo di contratto:

Docenti e ATA di ruolo o con contratto al 30 giugno o al 31 agosto ricevono tredicesima e stipendio direttamente nel cedolino di dicembre.

Supplenti brevi e saltuari vedono la tredicesima calcolata mese per mese, in proporzione ai giorni lavorati, e liquidata insieme ai compensi mensili; in alcuni casi, per contratti chiusi prima di dicembre, l’importo residuo può essere pagato con un cedolino aggiuntivo.

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha inoltre annunciato lo sblocco di risorse per ridurre i ritardi nei pagamenti dei supplenti brevi, con l’obiettivo di chiudere entro dicembre le spettanze arretrate di inizio anno scolastico.

Forze armate, polizia e altri comparti pubblici

Anche forze armate e forze di polizia ricevono la tredicesima insieme allo stipendio di dicembre, con accredito generalmente entro metà mese, seguendo il calendario predisposto da NoiPa e dal MEF. L’importo è calcolato con lo stesso criterio generale: somma delle retribuzioni lorde dei mesi lavorati divisa per dodici, con eventuali specifiche di comparto previste dai rispettivi contratti.

In analogia, la tredicesima viene corrisposta anche al personale degli altri ministeri, delle agenzie fiscali, degli enti pubblici che rientrano nella gestione NoiPa e, in base alle regole contrattuali, al resto del pubblico impiego.

Perché l’importo della tredicesima può essere diverso dallo stipendio

Molti dipendenti notano che la tredicesima è spesso più bassa dello stipendio ordinario. Le ragioni principali sono due:

la tredicesima è calcolata soprattutto sulla parte fissa della retribuzione, mentre non sempre include indennità variabili, straordinari o compensi accessori;

sul cedolino di dicembre possono incidere conguagli fiscali, recuperi legati al modello 730 e ultime trattenute di fine anno, che riducono il netto in busta.

Per il 2025, alcune analisi segnalano che sulle buste paga di dicembre non dovrebbero più comparire le addizionali regionali e comunali 2024, già recuperate entro novembre, mentre potrebbero ancora essere presenti eventuali debiti residui da dichiarazione dei redditi.

Come controllare cedolino e importi

Per verificare importo dello stipendio, tredicesima e conguagli, i dipendenti pubblici devono accedere all’area riservata NoiPa con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) e consultare:

la sezione “Consultazione pagamenti”, dove compaiono gli importi netti in anticipo rispetto all’accredito in banca;

la sezione “Documenti disponibili”, dove è scaricabile il cedolino con il dettaglio di tutte le voci.

In caso di anomalie evidenti o importi non coerenti con l’anzianità di servizio, è consigliabile rivolgersi agli uffici del personale o alla segreteria della propria amministrazione, che possono verificare i dati trasmessi a NoiPa e, se necessario, attivare le correzioni tramite le procedure previste.