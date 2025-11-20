“NON È SOLO IL 25 NOVEMBRE”: IL COMUNE DELL’AQUILA PROMUOVE UNA SETTIMANA DI INIZIATIVE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’AQUILA, 18 novembre 2025 – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune dell’Aquila, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunit?, presenta il ricco programma di eventi intitolato “Non ? solo il 25 Novembre”, una serie di appuntamenti che si svolgeranno dal 20 al 27 novembre 2025.Il calendario, pensato per sensibilizzare la cittadinanza e le nuove generazioni sul tema della violenza di genere, prevede momenti di riflessione istituzionale, incontri con le scuole, dibattiti e spettacoli teatrali. Il Programma in Dettaglio:• Venerd? 21 Novembre, ore 15.00 – 18.00 – Aula Magna, Centro Congressi L. Zordan (San Basilio)o “Violenza di Genere e Linguaggio del Pregiudizio”: Un approfondimento a cura del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia – • Luned? 24 Novembre – Giornata clou delle iniziativeo Ore 10.00 – Palazzo Margherita: Dibattito Istituzionale sulla Violenza alle Donne con il coinvolgimento delle istituzioni locali e regionali.o Ore 20.00 – Ridotto del Teatro Comunale: “Donne Distorte”: Lettura magistralis su “Potere e Libert? delle Donne” a cura dell’attrice Daniela Baldassarra – si legge sul sito web ufficiale. Ingresso gratuito – aggiunge testualmente l’articolo online. o Ore 21.00 – Palazzetto dei Nobili: “Nessuno pu? dirci chi siamo”: Spettacolo teatrale nell’ambito del Premio Nazionale Paolo Borsellino – riporta testualmente l’articolo online. Ingresso gratuito – recita il testo pubblicato online. • Marted? 25 Novembre, ore 10.00 – I.I.S. Andrea Bafileo Laboratorio di Lectio Magistralis – Cultura della non-violenza – L’attrice Daniela Baldassarra incontrer? studentesse e studenti dell’Istituto per un momento di formazione e sensibilizzazione – • Mercoled? 26 Novembre, ore 10.30 – Palazzo Margheritao “Il Coraggio delle Donne”: Dibattito dedicato alle tematiche del Premio Nazionale Paolo Borsellino – riporta testualmente l’articolo online. • Gioved? 27 Novembre, ore 10.00– Palazzo Margheritao Presentazione Progetto “On the Road” sul tema “Donne e Lavoro”.L’Assessore alle Pari Opportunit?, Ersilia Lancia, sottolinea come la violenza sia un fenomeno complesso che richiede un impegno costante: “Il 25 novembre ? un momento per ribadire il nostro ‘no’ pi? fermo, ma l’impegno contro la violenza di genere deve essere quotidiano e trasversale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo programma vuole coinvolgere istituzioni, associazioni e, soprattutto, i giovani, perch? la lotta passa prima di tutto dalla cultura e dal rispetto – ”

