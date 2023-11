“Non è solo il 25 novembre”, seconda edizione del progetto promosso dall’amministrazione comunale contro la violenza sulle donne 

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Istituzioni, associazioni, cultura e giovani in campo con la seconda edizione del progetto “Non ? solo il 25 novembre”, promosso dall’amministrazione comunale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della lotta alla violenza sulle donne –

“Solo il mese scorso in un servizio di un prestigioso quotidiano economico nazionale ? stato riportato che, rispetto allo scorso anno, c’? un sensibile aumento dei delitti commessi in ambito familiare o affettivo nonch? delle vittime di genere femminile – ha commentato l’assessore Lancia – Occorre una svolta culturale e come amministrazione intendiamo fornire il nostro contributo, coinvolgendo soprattutto gli studenti dei nostri istituti scolastici e, pi? in generale, la comunit? aquilana e quanti sono quotidianamente impegnati in prima linea per contrastare la violenza di genere”.

Molti gli appuntamenti in programma, a partire dalla sottoscrizione il 25 novembre prossimo, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, della sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Comune dell’Aquila e il Centro antiviolenza “Donatella Tellini”, alla presentazione della campagna di diffusione del numero antiviolenza 1522, il 23 novembre, alla presenza della ministra per la Famiglia, la Natalit? e le Pari opportunit?, Eugenia Roccella, alla promozione dell’iniziativa promossa dalla Polizia di Stato “Questo non ? amore”, con la presenza di un camper itinerante per promuovere ed accrescere la consapevolezza sul delicato tema della violenza fisica, psicologica, economica e digitale contro le donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo appuntamento, inoltre, ? inserito nell’ambito degli eventi organizzati dal Premio Nazionale Paolo Borsellino, la cui cerimonia di premiazione finale si ? tenuta il 28 ottobre scorso presso l’Auditorium del Parco, che sostiene quest’anno il progetto “Non ? solo il 25 novembre”.

Di seguito il programma completo delle iniziative:

13 NOVEMBRE ORE 10.00 “EDUCARE AL GENERE E ALLA DIFFERENZA” ALBERTO PELLAI INCONTRA GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE DEL LICEO DI SCIENZE UMANE D.COTUGNO SULLE TEMATICHE DELLE COMPETENZE EMOTIVE E DELLA VIOLENZA DI GENERE.

21NOVEMBRE ORE 19.30 AUDITORIUM DEL PARCO “DANTE E’ CONNESSO” SPETTACOLO TEATRALE A CURA DI DANIELA BALDASSARRA. INGRESSO GRATUITO

22 NOVEMBRE ORE 9.00 E ORE 11.00 “ A SCUOLA DI NON VIOLENZA” L’ATTRICE DANIELA BALDASSARRA INCONTRA GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE DEL LICEO CLASSICO D.COTUGNO E DELL’I.I.S. AMEDEO D’AOSTA PER UN TALK SUGLI STEREOTIPI DI GENERE.

22 NOVEMBRE ORE 10.30 AUDITORIUM DEL PARCO PREMIO NAZIONALE PAOLO BORSELLINO PROGETTO “QUESTO NON E’ AMORE” IN COLLABORAZIONE CON ANM E POLIZIA DI STATO

DAL 21 AL 26 NOVEMBRE ORARI 10.00 – 19.30 PALAZZO DELL’EMICICLO “NO” MOSTRA DEDICATA DONNE, ARTE E SOLIDARIETA’ CONTRO LA VIOLENZA A CURA DEL ROTARY CLUB L’AQUILA

23 NOVEMBRE PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI “NON SEI SOLA” PRSENTAZIONE CAMPAGNA DI DIFFUSIONE DEL NUMERO ANTIVIOLENZA NAZIONALE 1522 IN COLLABORAZIONE CON AMA SpA INTERVIENE EUGENIA ROCCELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA’ E LE PARI OPPORTUNITA’

25 NOVEMBRE ORE 10.00 SALA RIVERA DI PALAZZO FIBBIONI FIRMA DEL PROTOCOLLO COMUNE DELL’AQUILA E CENTRO ANTIVIOLENZA DONATELLA TELLINI.

25 NOVEMBRE DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 PORTICI DI SAN BERNARDINO PERFOMANCE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE DEL LICEO A.BAFILE / F.MUZZI

25 NOVEMBRE ORE 17.00 PALAZZO DELL’EMICICLO GIORNATA EVENTO A CURA DEL ROTARY CLUB L’AQUILA CON LA PARTECIPAZIONE DELLE DANZATRICI DI “DiversaMenteDanza” E LE LETTURE DELLA “BOTTEGA DEI GUITTI”

