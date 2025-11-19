- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 19, 2025
Politica

“Non solo 25 novembre”: il Corecom a Sulmona venerdì 21, panchina artistica al Liceo Ovidio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:19 novembre 2025 – 13:19- L’Aquila, 19 novembre – Nuovo appuntamento del ciclo di incontri, organizzati dal Corecom Abruzzo e patrocinati dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, in vista della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.  Venerdì 21 novembre, a partire dalle ore 10, il Cinema Pacifico di Sulmona ospiterà l’incontro “Non solo il 25 novembre”. Ancora una volta saranno le scuole protagoniste del dibattito moderato dalla giornalista, Roberta Galeotti, componente Corecom. Dopo i saluti istituzionali, interverranno: Bruno Di Pietro, artista; Eleonora Falci giornalista; Chiara Gioia, psicologa clinica e psicoterapeuta; Gianna Tollis, presidente Associazione La Diosa Onlus. A seguire, nell’ambito del progetto “Prenditi il tuo tempo”, presso il piazzale antistante l’Istituto Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice-Ovidio” di Sulmona, sarà svelata la panchina artistica dell’artista Di Pietro, curata da Adriano Giovannini – precisa la nota online. https://agenzia-stampa – si legge sul sito web ufficiale. crabruzzo – it/rsp/pmd0gk/content/locandina_21_novembre_page-0001.jpg?_d=AAI&_c=348b58a2

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

