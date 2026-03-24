Nordio e il referendum sulla giustizia

La notizia del referendum sulla giustizia, con particolare riferimento alle dichiarazioni di Nordio riguardo alla riforma che porta il suo nome, continua a catalizzare l’attenzione in queste ore, risultando tra i trend più ricercati sui motori di ricerca. Nordio ha dichiarato di assumersi la responsabilità politica per quanto accaduto, evidenziando che non teme ‘vendette’. Le reazioni sono state varie e contrastanti, con Nordio che ha anche espresso punti critici riguardo a eventuali errori commessi. La vicenda, che si evolve in modo dinamico, offre spunti interessanti per comprendere meglio il contesto politico e giuridico in cui si inserisce il referendum.

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