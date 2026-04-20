Notaresco: Nuovo impianto rifiuti con discarica da 1 milione di mc contestato da Osservatorio Ambientale

Un’imminente progetto di costruzione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti speciali e una discarica da 1 milione di metri cubi a Grasciano di Notaresco ha suscitato preoccupazioni da parte di diverse organizzazioni ambientaliste. Secondo un comunicato stampa datato 20 aprile 2026, l’Osservatorio Val Tordino, il Forum H2O e il Forum Ambientalista hanno dichiarato che l’istanza presentata per la realizzazione dell’impianto è “improcedibile a causa della contaminazione del sito e della violazione delle nuove norme dell’UE sulla qualità dell’aria”.

Lidia Bocci, presidente dell’Associazione Osservatorio Val Tordino, ha sottolineato che la procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale presenta criticità insanabili e dovrebbe essere archiviata. L’area in questione è stata individuata come non idonea a causa dell’inquinamento rilevato nelle acque sotterranee, con superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per diversi elementi.

Un punto critico riguarda anche la qualità dell’aria, con il progetto che non tiene conto delle nuove normative europee che impongono standard più restrittivi per il 2030. Le organizzazioni hanno evidenziato che i valori di PM10 violerebbero i nuovi limiti già all’entrata in funzione dell’impianto, mettendo in discussione il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Teramo.

Inoltre, si contesta la mancata valutazione dell’”effetto cumulo” delle emissioni e il potenziale vizio urbanistico legato alla trasformazione dell’area da “agricola” a industriale senza una Valutazione Ambientale Strategica.

Le associazioni hanno inviato una nota dettagliata agli enti pubblici coinvolte nell’autorizzazione del progetto, chiedendo l’immediato blocco della procedura autorizzativa. Secondo Bocci e De Sanctis, sarebbe paradossale realizzare un impianto di rifiuti e una nuova discarica in un sito con problemi di contaminazione già esistenti, che potrebbero mascherare eventuali future criticità gestionali.

Le organizzazioni hanno sottolineato l’importanza di tutelare il territorio e la salute pubblica, chiedendo che l’istanza della Ditta Green Management sia archiviata per garantire il rispetto delle normative ambientali e la sicurezza dei cittadini.