“Note sotto le stelle”: musica, arte e osservazioni astronomiche nel cuore di Spoltore

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:La Pro Loco Spoltore – Terra dei 5 Borghi, con il patrocinio del Comune di Spoltore e dell’UNPLI, presenta un ciclo di appuntamenti imperdibili dedicati alla musica e alla cultura nel cuore del centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli eventi, racchiusi nel titolo “Note nel Borgo”, si svolgeranno da febbraio a maggio 2025, offrendo un ricco programma di incontri, racconti e masterclass. Gli appuntamenti principali: Agostino Marangolo apre la rassegna domenica 23 febbraio 2025, alle ore 17:00, con un racconto sui suoi primi 50 anni di carriera musicale – Roberto Costa seguirà domenica 23 marzo 2025, alle ore 18:00, con lo spettacolo “E forse fu per gioco o forse per amore”. Alex Valle, domenica 13 aprile 2025, alle ore 18:00, ci porterà “Tra le corde della vita di un artista”, esplorando il suo percorso musicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lorenzo Poli, il 3 e 4 maggio 2025, condurrà una masterclass dedicata al basso, rivolta a studenti e appassionati di musica – si apprende dal portale web ufficiale. Bruno Giordana, infine, chiuderà il ciclo con due eventi: una masterclass sulla musica pop dal titolo “Musica – .. Che lavoro!” sabato 24 maggio, e una suggestiva “Sax Promenade” domenica 25 maggio 2025, alle ore 18:00. Questa rassegna rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo della musica, incontrare artisti di grande rilievo e approfondire la conoscenza di diversi strumenti e stili – precisa la nota online. Spoltore si conferma così un luogo d’incontro per appassionati e professionisti, capace di unire cultura e territorio in un’unica grande melodia – si apprende dal portale web ufficiale.

