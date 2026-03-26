Notizie di prato: nuovo corso per l’AC Prato

Le notizie di prato sono al centro dell’attenzione in queste ore, tanto che si trovano in cima ai trend sui motori di ricerca. In particolare, l’AC Prato sta vivendo un periodo di cambiamenti significativi legati alla gestione dell’ampliamento dello stadio. Il presidente Politano ha confermato che il progetto di rilancio del club prosegue e ha annunciato la nomina di un nuovo amministratore delegato. Questi avvenimenti hanno generato speculazioni e voci, alimentando l’interesse dei tifosi e degli appassionati.

Secondo quanto dichiarato da Finres Spa, il cambio al vertice dell’AC Prato è strettamente collegato al piano di ampliamento della capienza dello stadio Lungobisenzio, evidenziando l’importanza strategica di questa operazione per il futuro del club. L’uscita di scena di Gacem dalla presidenza ha aperto scenari inediti e ha dato il via a un periodo di transizione che sarà seguito con attenzione dalla comunità sportiva locale.

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