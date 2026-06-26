Notizie sul radar meteo: allerta gialla in Calabria

Le ultime ore hanno visto un forte interesse online per il radar meteo, con notizie in tendenza sui motori di ricerca. In particolare, la costa jonica catanzarese è stata colpita da nubifragi che hanno causato allagamenti tra Soverato e Montepaone. L’allerta meteo in Calabria è passata al livello giallo, con previsioni di temporali e criticità nelle prossime ore. A Catanzaro, il maltempo ha provocato un nubifragio accompagnato da grandine, causando disagi e ulteriori allagamenti.

Questi eventi confermano l’importanza dei radar meteo nel monitorare e prevedere fenomeni atmosferici estremi, fornendo informazioni cruciali per la protezione delle persone e dei beni. Per rimanere aggiornati su questa e altre notizie, è possibile consultare fonti affidabili online.