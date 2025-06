“Notte prima degli Esami”: Avezzano baricentro abruzzese dell’orientamento universitario, torna la manifestazione dedicata ai giovanissimi

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il sindaco Di Pangrazio: “L’iniziativa lanciata dalla Pro Loco, che da anni coinvolge i maturandi di tutta la Marsica e ben 5 Atenei, verrà istituzionalizzata”. Avezzano baricentro abruzzese dell’orientamento universitario e “casa” dei sogni dei giovani per una notte: la manifestazione che avviene ogni anno prima del giorno di inizio degli Esami di stato verrà istituzionalizzata dall’amministrazione comunale – si apprende dalla nota stampa. Lo annuncia il sindaco, Giovanni Di Pangrazio, che ha partecipato all’evento di questa sera a Piazza Risorgimento – aggiunge testualmente l’articolo online. “Notte prima degli esami – afferma il primo cittadino – è una manifestazione che ha saputo convincere fin da subito tutto il territorio marsicano, grazie alla rosa di valori che porta in dote; il suo significato è presto detto: è la città che, in una notte, abbraccia amorevolmente il suo futuro, ovvero i suoi giovani, i suoi ragazzi che stanno crescendo e diventando adulti – afferma – Con la Pro Loco che ha ideato nel 2019 la manifestazione, c’è piena sintonia e proprio oggi, in questa meravigliosa giornata dedicata ai giovani, voglio dire che la promessa che feci a suo tempo, verrà rispettata – Ho già avuto un colloquio sul tema con il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ridolfi, condividendo la scelta dell’istituzionalizzazione della manifestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iter partirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di concretizzare il tutto entro l’autunno – recita il testo pubblicato online. Il motore venne azionato da Maurizio De Santis, consigliere Pro Loco, supportato ovviamente dal presidente Tudico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’intuizione che ha portato bene alla città e che continuerà a farlo nel tempo”. L’evento si tiene ogni anno a Piazza Risorgimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Sul palco, anche il Vescovo dei Marsi, Monsignor Giovanni Massaro – aggiunge testualmente l’articolo online. “Notte prima degli esami – aggiunge il presidente della Pro Loco cittadina, Federico Tudico – è la manifestazione che decreta quanto la Pro loco sia vicino ai giovani regalando loro una serata indimenticabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso degli anni, si è consolidato il rapporto non solo con loro ma soprattutto con gli istituti superiori del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Per la nostra squadra, è motivo di soddisfazione la presenza costante degli Atenei abruzzesi – Tutto ciò è risultato dell’impegno sinergico dei consiglieri del direttivo”. “Domani – conclude infine, il primo cittadino – incominceranno gli esami di maturità per oltre 10 mila studenti in tutta la Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Da sindaco che lavora e opera soprattutto per i giovani e per la loro serenità, mi sento di prendere in prestito le parole di un luminoso personaggio della nostra terra, Don Orione, che tanto bene fece agli altri – Disse: “La parola suona, gli esempi tuonano” e cioè: le parole possono muovere anche qualche coscienza, ma sono gli esempi che trascinano e che fanno camminare in avanti – La nostra amministrazione ha, infatti, sempre coltivato la cultura dell’esempio e dei fatti – precisa la nota online. L’esempio più lucido che abbiamo oggi è proprio sotto i nostri occhi: la nostra bellissima città, in completa rigenerazione, trasformazione e miglioramento – riporta testualmente l’articolo online. Ai nostri maturandi, al nostro “oro” del domani, dico: siate esempio e non solo parola; fate vivere le parole attraverso gli esempi, i fatti e le buone azioni – precisa la nota online. Il Comune, per voi e per le vostre idee, sarà sempre aperto – In bocca al lupo per domani”. Questa manifestazione, nel corso degli anni, ha potuto contare, inoltre, su una sempre più ampia adesione da parte degli Atenei, che ogni anno, a giugno, scelgono Avezzano per promuovere la loro offerta didattica e culturale, facendo “di questa città per un giorno intero e per la notte prima degli esami – avverte il sindaco – il baricentro abruzzese dell’orientamento universitario”.

