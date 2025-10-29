“Notte prima degli esami” diventa evento istituzionale della città di Avezzano

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il sindaco Di Pangrazio: “Un giusto riconoscimento ai giovani e un attestato di merito alla Pro Loco cittadina” Avezzano – Il Comune di Avezzano istituzionalizza “Notte prima degli esami”, l’evento ideato dalla Proloco, con il sostegno dell’amministrazione comunale, che vede protagonisti i maturandi della città e della Marsica – Il riconoscimento ufficiale di progetto di rilevante interesse è il primo punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale convocato dal presidente dell’Assise civica avezzanese, Fabrizio Ridolfi, per venerdì 31 ottobre, alle 17.30. Ispirata alla celebre canzone di Antonello Venditti, la manifestazione nasce nel 2019 fa celebrare il turbine di emozioni che precedono il temutissimo esame di maturità. Grazie all’apprezzamento e alla partecipazione degli studenti marsicani, “Notte prima degli esami” è divenuta una data da cerchiare sul calendario tra momenti dedicati all’orientamento universitario, momenti di condivisione che si chiudono con le note del celebre e omonimo brano del cantautore romano – aggiunge testualmente l’articolo online. “La città di Avezzano è stata la prima in Italia a pensare e rendere possibile un appuntamento magico in cui i maturandi potessero vivere insieme il clima di attesa e trascorrerlo tra emozionanti momenti musicali e stand degli atenei universitari che parlano già di orientamento e di futuro”, spiega il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Abbiamo creduto sin da subito in questa straordinaria manifestazione, offrendo il nostro convinto sostegno alla Pro Loco di Avezzano, motore dell’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Il crescente successo e la crescente partecipazione a “Notte prima degli esami” oggi ci spinge a fare di più, ovvero istituzionalizzare un evento dedicato ai giovani, una manifestazione unica nel suo genere che ogni anno richiama nella nostra città migliaia di ragazzi e ragazze da tutta la Marsica facendo di pizza Risorgimento un luogo in cui istruzione, tradizione, emozione e musica si fondono regalando una notte indimenticabile alla vigilia del temuto esame di maturità. Voglio fare un ringraziamento, ancora una volta, al Presidente Federico Tudico e a Maurizio De Santis che l’hanno ideata e promossa e a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa”. “Gli studenti e le studentesse delle varie scuole della città festeggiavano separatamente il conseguimento del diploma di maturità”, spiega Edoardo “Federico” Tudico, presidente della Proloco di Avezzano, “e allora abbiamo pensato ad una manifestazione che potesse permettere ai ragazzi di tutti gli istituti di condividere questo importante traguardo della loro vita – si apprende dal portale web ufficiale. Ci siamo messi subito al lavoro trasformando un’idea in una manifestazione più unica che rara che ha incassato, l’adesione degli atenei universitari che sono diventati partner storici”. Non a caso, prima della festa, gli stand dell’Università degli Studi dell’Aquila (Univaq), dell’Università di Teramo (Unite), dell’Università G. D’Annunzio, dell’Università telematica Pegaso e della Unidav “Leonardo Da Vinci” hanno accolto i ragazzi per informazioni sui percorsi, l’offerta didattica e le tante opportunità di studio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un mix tra orientamento e sano divertimento che ha costituito la ricetta perfetta di “Notte Prima degli esami”

