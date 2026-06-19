Notte Romantica 2026: Baci di Mezzanotte e Serenate nei Borghi di Abruzzo e Molise

Quattordici comuni dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia” di Abruzzo e Molise si preparano a partecipare alla undicesima edizione della Notte Romantica, un evento nazionale dedicato all’amore e ai ricordi. Domani, sabato 20 giugno, questi borghi accoglieranno residenti e visitatori in un viaggio emozionante attraverso le strade dei centri storici, concerti, serenate popolari, visite guidate, mostre, installazioni, e tanto altro ancora.

I comuni protagonisti dell’evento sono Abbateggio, Bugnara, Caramanico Terme, Casoli, Città Sant’Angelo, Guardiagrele, Navelli, Pacentro, Palena, Penne, Rocca San Giovanni, Tagliacozzo e Oratino. Scanno, invece, celebrerà la Notte Romantica il prossimo 27 giugno. “La Notte Romantica è diventata negli anni uno degli appuntamenti più identitari della nostra associazione perché racconta il valore più autentico dei borghi: quello di custodire la memoria, i legami e le emozioni delle comunità”, dichiara il presidente dei Borghi più belli d’Italia Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco.

L’evento, che coinvolgerà oltre 230 borghi italiani, si concluderà con il tradizionale bacio di mezzanotte, un momento che unirà idealmente tutte le piazze italiane e quelle dei Paesi aderenti alla Federazione internazionale “Les Plus Beaux Villages de la Terre”. La Notte Romantica rappresenta un’occasione unica per valorizzare il patrimonio storico, artistico ed enogastronomico dei territori, sostenendo un turismo esperienziale attento all’identità dei luoghi e alle relazioni umane.

Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a questa serata speciale nei nostri borghi, lasciandosi guidare dalla bellezza, dai sapori, dalla musica e dai ricordi. I borghi aderenti in Abruzzo e Molise sono pronti a regalare un’esperienza autentica e irripetibile a chiunque decida di partecipare a questo evento straordinario.