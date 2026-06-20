Notte rosa sulla Riviera romagnola: energia e spettacolo

In queste ore, la notizia della Notte Rosa è molto ricercata online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’evento promette fuochi d’artificio e show mozzafiato, con artisti del calibro di Gabry Ponte e J-Ax pronti a regalare emozioni indimenticabili al pubblico. La prima serata si è contraddistinta per la grande partecipazione, con oltre 4 mila persone accorse per il concerto di Rocco Hunt in piazza Saffi. La Notte Rosa non è solo spettacolo, ma anche un volano per l’economia locale, come dimostrano le dichiarazioni che proiettano l’evento anche nel 2027. Un mix di divertimento e opportunità che caratterizza una delle manifestazioni più attese della Riviera romagnola.

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